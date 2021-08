Graciela Alfano habló de su relación con Rodrigo y reveló cuánto tiempo estuvieron juntos

jueves, 19 de agosto de 2021 19:54

Graciela Alfano pasó por Nosotros a la Mañana con la conducción de Pollo Álvarez y habló no solo de su relación con Rodrigo, sino de sus fantasías sexuales.

En un momento de la charla, la vedette mencionó su vínculo con el cantante cordobés en el año 2000. “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola... No es que estuve con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón. ‘Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra’. Así soy yo”, se autodefinió Alfano antes de dar un detalle de la relación. “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de diferencia o algo así”.

En ese instante, Carlos Monti sorprendió y dijo: “Este fue un secreto que se guardó por mucho tiempo el de la relación de Rodrigo con Grace. En el medio habían otras mujeres famosas... Rodrigo estaba casado con Patricia Pacheco, con quien tuvo a Ramiro, su único hijo”, contó el periodista. Y Alfano preguntó: “¿Estaba casado? Pero no se veían. Yo no me acuerdo”.

Luego de hablar de su relación con Rodrigo, Graciela habló de sus preferencias sexuales y sus fantasías. Desinhibida contó:

“Yo estoy muy moderna, ya no existen más los centennials, ni millennials. Ahora yo son pandemials y yo soy pandemial. Yo voy cada vez con la mente que va y, si puedo, voy un poquito más adelante”. Y disparó: “Yo y dos mujeres. Yo y dos hombres. Yo y un hombre y una mujer. Yo y una trans y un hombre, yo y una trans con una mujer o lo que sea. Porque a la gente no la define lo que tiene entre las piernas, lo define la persona”, contestó Graciela.