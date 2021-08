Fuerza de Mujer: qué pasó con la actriz que hacía de Sirin, quedó irreconocible

jueves, 19 de agosto de 2021 00:00

Generó amor y odio en los espectadores. Fue una de las figuras de Fuerza de Mujer (Kadin) que más seguidores alcanzó en las redes sociales. Seray Kaya interpretó a Sirin, la hermanastra de Bahar (Özge Özpirinçci), la protagonista de la novela que tuvo que enfrentar la vida sola con la crianza de sus hijos.

El papel de Sirin fue inolvidable y hasta el último minuto mantuvo atentos a los espectadores y pendientes de cualquier giro que pudiera dar en la novela turca hasta el último minuto. Fue para muchos "la loca" de la ficción pero su trama hizo reflexionar en más de una ocasión al fandom por eso cuando todo llegó a su fin la primera pregunta que saltó fue: ¿qué pasó con la actriz que hizo de la malvada Sirin?

Seray Kaya fue retomando de a poco la normalidad después de un largo tiempo de "revolución" con los fanáticos que le generó la ficción. Es que, según trascendió en la prensa turca, la actriz tuvo que tener seguridad privada porque tenía miedo a las reacciones del público. Es que su personaje era tan malo que vivió momentos de angustia ante el hostigamiento de una importante cantidad de fanáticos de la ficción.

La actriz, durante el tiempo que duró las grabaciones de la novela, tuvo que cuidar su cabello con estilistas y hacer que luzca siempre con rulos pese a que originalmente no es así. Es que el pelo original de ella es semi lacio con ondas pero cuando hizo el casting había pasado por la permanente y ese look fue el que conquistó a los productores para que sea el personaje antagonista de toda la superproducción grabada a partir del 2017.

Por eso desde que terminó la ficción, su cabello volvió a su aspecto original, aunque le fue dando matices a los colores y cortes. Hoy su cabello no solo es negro sino que además apostó a tener flequillo. Mirá la foto que subió hace apenas 4 días:

Seray tiene actualmente 30 años, cumplidos el 4 de febrero pasado, no solo abraza la actuación sino también el maquillaje. Tal es así que se especializó en una escuela de Turquía con el sueño puesto en abrir un negocio ligado a la belleza.

“Todavía sigo pensando en ello, pero tengo prioridades distintas ahora, así que no he dado el paso aún. No creo que los secretos de belleza estén basados en un producto concreto. Seremos bellas siempre que nuestra energía interior se sienta bien”, dijo en una entrevista con Vanitatis.

Kadin dejó de emitirse en su país de origen a principios del 2020. A partir de ahí, la popularidad de la actriz la llevó a tomar nuevos trabajos. Dio vida a Lena Hatun en la serie histórica “Kurulus: Osman” (2020) pero en septiembre de 2020, Kaya dio a conocer que sufre de vértigo, lo que la lleva a llevar la vida con otros tiempos.

Mirá los cambios de look que fue teniendo hasta hoy