Doctor Milagro, Segunda Temporada: ¿cuáles son los sentimientos de Ali Vefa con Ezo?

jueves, 19 de agosto de 2021 08:00

Doctor Milagro (Mucize Doktor) es sin dudas una de las series que logra cautivar de manera fiel a sus espectadores noche a noche por la pantalla de Telefe. La ficción turca se mantiene en su rating gracias a, sin dudas, los permanentes giros en la historia.

Esta semana, uno de los más importantes vinieron de la mano de la ruptura entre Ali Vefa (Taner Ölmez), el médico con autismo y sindrome del Sabio, y su novia Nazli (Sinem Ünsal). Él decidió no continuar con la relación, que llegó a un punto de tormento, y apostar por su sueño de ser cirujano profesional.

En este contexto, un personaje entró en su vida casi sin darse cuenta: Ezo (Ezgi Asaroglu), su vecina. La joven, que tiene una enfermedad que oculta, poco a poco logró conquistar el corazón de Ali, que a su vez fue adaptándose a nuevos cambios. Después de sincerarse con ella, en la "noche del fogón" que hizo él en su balcón con las fotos que Nazli le devolvió, ambos se fueron uniendo más sin pensarlo.

Tal es así, que Ali Vefa no se da cuenta pero nuevamente va alterando su ritmo laboral, al límite que empieza a llegar tarde incluso al quirofano para una cirugía.

Tal como se vio el domingo por Telefe en "Doctor Milagro el adelanto", este jueves se dará una escena muy particular en la que Doruk (Hakan Kurtas) le pide que se apure para llegar a una operación pero él le cuenta que está con su vecina e incluso cocinándole.

"¿En serio estás con una chica?", le preguntó Doruk sorprendido porque hace muy poco él rompió con Nazli. Ante esta pregunta Alí aclaró que es así porque ella "se desmayó frente a la puerta" y destacó que cree "que tiene graves problemas psicológicos".

Sin darse cuenta Ali empieza a prestar cada vez más atención a su vecina quien también busca estar cerca de él. Eso mismo lleva a que los compañeros del Hospital Berhayat se inquieten por esto. "Bueno, no es fea mi vecina. Es rara... no nos parecemos en nada y no se parece a nadie que conozca", destacó Ali Vefa al momento de describirla.

"Ahora resulta que Ali se volvió todo un conquistador", advirtió Doruk frente a Demir (Firat Altunmese) quien preguntó: "¿Ali está saliendo con alguien?". En ese momento el cirujano proveniente del ejército le contó que había hablado recientemente con Ali y éste le dijo que "su vecina estaba en su casa" y que "parece que no está tan deprimido, porque hasta le estaba cocinando".

Este rumor, Demir se lo contó a Acelya: "no estoy seguro, puede ser solo un rumor. Alí está saliendo con su nueva vecina. Escuché que le estaba cocinando en su casa y por ella es que no llega a tiempo a trabajar".

Lo que pasará entre Ali y Ezo solo el tiempo lo dirá...