Sofía Pachano enojada con sus seguidores hizo una reflexión sobre su panza

miércoles, 18 de agosto de 2021 18:34

La hija de Aníbal Pachano se dispuso a contestar preguntas de sus seguidores en una de sus historias, lo cual terminó en una reflexión y enojo al responder.

“Te reto a que intentes sacar panza”, “Sof, ¿estás embarazada?”, “bebé”, fueron alguno de los planteos de sus fans a lo que Sofía reaccionó.

“No mi cielos, estoy…no iba a decir gorda porque no estoy gorda. Son kilitos, es grasa, no es un bebé. Las mujeres podemos tener grasa en la panza, les aviso ehh…no es sólo un bebé. Dios mío”, dijo la bailarina con tono de enojo.

Luego un seguidor agregó: “No es una pregunta, es una afirmación, amo lo auténtica que sos”, a lo que la también Sofía agradeció y agregó: “¡Perdón! Me saqué en la historia anterior!”.

La hija se Anibal Pachano ya había reflexionado años anteriores sobre su cuerpo: “Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue desde 50 a 52, y a los 22 años pesaba 47, 48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio por suerte. El año pasado llegué a pesar 60 kilos. No me entraban los shorts, los pantalones. ‘¿Qué me pasó?’, me preguntaba. Básicamente pasé un año muy difícil y encontré el placer en mi segunda profesión que es la gastronomía. Asados con amigos, salir a tomar un trago, viajar y comer de más”.