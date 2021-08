El dolor de Vicky Xipolitakis, a punto del desalojo: "estoy triste; me siento presa"

miércoles, 18 de agosto de 2021 15:53

Vicky Xipolitakis volvió a ser noticia a causa de su conflictiva relación con su exesposo, el empresario Javier Naselli. La panelista de "Cortá por Lozano" detalló que habría una orden de desalojo por una abultada deuda en dólares y que "se siente presa" en esa vivienda.

"Me enteré por la televisión; por los colegas. A mí no me llegó ninguna orden. Yo no estoy acostumbrada a vivir así; lo sufrí mucho y estoy vuelve a pasar. Esto me pone triste", destacó a Vero Lozano. Recordó que en el departamento en el que vive "lo alquiló el papá (de su hijo); yo me quisiera ir, me siento presa. No me quiero quedar; quiero vivir en paz y tranquila pero es una situación que por un montón de motivos no me puedo ir".

[#CortaPorLozano] @VXipolitakisOK nos cuenta toda la verdad sobre la situación de su departamento uD83DuDC47 uD83DuDCDE Si conoces a alguien que es víctima de violencia de género comunicate a la línea 144 todos los días las 24hs y recibí asesoramiento pic.twitter.com/Pqdhbw18fu — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) August 18, 2021

Marcelo Polino señaló que la deuda es por $600.000 que le reclaman a Naselli. El monto es por la mitad del alquiler ya que Xipolitakis debe pagar el resto y otros gastos. Son 3000 dólares el alquiler. "Los impuestos los pago yo", dijo ella.

Sobre la relación del empresario con su hijo, señaló que "el empresario a veces falta y él llora y no duerme en las noches. Está la asistente social y la chica que me ayuda presentes; yo me tengo que ir. Mientras el nene no corra riesgo, va a tener padre toda la vida. En mi embarazo el vínculo fue muy malo. Estuve internada en una clínica en Nueva York, con la panza durísima y casi pierdo el embarazo. A él no lo dejaron pasar y me preguntaron si lo iba a denunciar y no quise. Pasa que... cuando lo conocés, él es un 11 y en un click, le salta la violencia".

[#CortaPorLozano] ¿Cómo fue el embarazo de @VXipolitakisOK? uD83DuDCDE Si conoces a alguien que es víctima de violencia de género comunicate a la línea 144 todos los días las 24hs y recibí asesoramiento pic.twitter.com/rsPCyMfP2l — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) August 18, 2021

Además, dijo que está contenida por su familia y su papá habló con Naselli: "a él le molesta la violencia y tiene miedo por Salvador. Yo ya me abrí. Hubo una conversación y no sirvió de nada. Mi papá salió con presión alta y le dijo: "no te preocupes que me voy a seguir haciendo cargo de tu hijo".