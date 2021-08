Ángel de Brito sorprendió al hablar del rating que tuvo el exclusivo mano a mano con Thelma Fardín

miércoles, 18 de agosto de 2021 19:14

El conductor de Los Ángeles de la Mañana tuvo un mano a mano este miércoles con Thelma Fardín en medio de la causa judicial que la involucra junto al actor Juan Darthés, habló sobre su situación actual y confirmó que el 30 de noviembre comienza el juicio en Brasil.

En la entrevista con Ángel de Brito, la actriz precisó que espera no tener que cruzarse con su ex compañero. "No soportaría escucharlo o tenerlo cerca. No, ni siquiera me lo quiero imaginar, no quiero pensar en esa escena. Afortunadamente cuando hablé con mi equipo de abogados y quienes me asesoraron, sé que podemos pedir eso, que es una forma de proteger mi salud emocional", sostuvo.

Thelma Fardín, mano a mano con @AngeldebritoOk. La actriz detalló cómo sigue la causa contra Juan Darthés. pic.twitter.com/31Fu8hiVxX — eltrece (@eltreceoficial) August 18, 2021

Luego, una mujer usuario de twitter publicó arrobando a De Brito: "¿Mano a Mano con Thelma Fardin? ¿No será mucho? ¿Rinde?". A lo que el conductor respondió sorpresivamente: "No rindió en rating, pero fue muy interesante la nota".