Yanina Latorre sobre la foto de Fabiola Yáñez: "que se agarra la panza es un horror, es cínica”

martes, 17 de agosto de 2021 11:05

A menos de una semana del escándalo que generó la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez, donde se la ve en plena cuarentena nacional por la pandemia el 14 de julio del 2020, junto al presidente Alberto Fernández, una nueva foto volvió a sacudir a la opinión pública. Esta vez se ve a la primera dama en un acto político tocándose la panza como si estuviera embarazada.

El hecho generó una repercusión mediática de todos los aspectos porque la foto se difundió 24 horas después de la polémica por la infracción al DNU que se cometió en la Quinta de Olivos, donde vive el presidente y su mujer.

Una de las que salió a referirse al tema con duros calificativos fue Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) quien opinó que “es muy patético que hagan esto después de la foto del cumpleaños”.

Al escuchar sus palabras, Pía Shaw aclaró que "el propio Presidente le contó a amigos míos que se mensajean con él que no desmiente ni confirma nada. Cuando le preguntan por el embarazo dice que es muy pronto para hablar de eso”.

Luego Majo Martino agregó: “gente allegada me confirma que Fabiola está de menos de tres meses y que tiene que hacerse estudios en los próximos días para chequear que todo siga bien”.

Lejos de creer o no en el embarazo, Yanina se refirió al momento en el que se publica la foto que no es casual sino con el objetivo de desviar la atención: “Quieren tapar algo que no se puede... Divino todo, que lo pase bomba con el bebé, que le ponga Albertito, Albertita, pero me importa tres pitos que esté embarazada”.

Luego agregó: “La foto en la que se agarra la panza es un horror, es cínica... ¿Por qué hace esto ahora? Es espantoso especular con esto cuando venía mudita. No pueden tapar nada porque lo que hicieron con su cumpleaños es un delirio”.