Tras la polémica, Maru Botana prometió hacer "más locuras"

martes, 17 de agosto de 2021 22:04

Maru Botana pasó sus vacaciones en Europa, donde al momento de regresar hizo su descargo por no poder hacerlo cuando lo tenía previsto por el cupo de ingreso establecido por nuestro país. Pero al volver, no cumplió cuarentena en un hotel sino que se fue con su familia a su domicilio por lo que recibió una multa millonaria. En medio de esa situación, cumplió años y compartió un contundente mensaje.

Junto a imágenes de sus seres queridos en un video, posteó en Instagram: "Mi cumple, mis momentos vividos este año, me faltan miles!!! Pero un poquito de todo lo que es mi vida, mis corridas, mi gente, mi día a día. Hoy quería decirles graciasss a todos por su amor y su compañía y gracias a la vida que me ha dado tanto! Gracias a esa energía que no se donde me sale y a esas fuerzas que me dejó mi mami!".

Botana brindó "por más momentos con mi familia que tanto amo, mis amigos, los amigos de mis hijos y todos aquellos que pasan por mi casa y entran. Gracias a las personas, a Conin y a todas las instituciones que se ponen en mi camino!!! Gracias a mi Abelito y su gente".

"Una vida distinta, una mamá diferente quizás. En la jerga de la vida “una loca linda", así me describen todos los que me conocen, los que me viven día a día. Gracias a todo lo vivido!! Lo lindo y lo no tanto! Porque la vida me ha enseñado mucho!!! Sobre todo a disfrutar de todo, de lo más mínimo a lo más grande y que de esta vida no me voy sin haber hecho todas mis locuras", sentenció.

En estos días, trascendió que Maru Botana deberá pagar una millonaria multa por no cumplir con la cuarentena en un hotel tras haber regresado de Europa. Recordemos que el monto que se estipuló es 4.300.000 pesos. Además, según se informó en el canal TN, Botana será denunciada penalmente por "atentado a la salud pública", que corresponde a un delito federal.

Tras pasar varios días varada en Francia, Maru Botana lograron volver al país, y al no ser informados sobre la mencionada ley vigente, se dirigieron hacia su casa. La cocinera subió videos de su día a día , sin percatarse de que estaba infringiendo la reglamentación. De esta manera, la Provincia tomó conocimiento de la situación y la multaron.

En diálogo con TN Central, la chef detalló: “Llegamos a Ezeiza con todo lo que hay que hacer, porque te piden un montón de cosas en cada lugar que vas. Cuando hicimos migraciones éramos diez personas y teníamos la declaración jurada de nuestro domicilio. Nosotros figuramos ahí como trabajadores esenciales. Pusimos que hacíamos la cuarentena acá y nadie nos dijo absolutamente nada. Después hicimos el examen de antígenos, esperamos el resultado. Y en ningún momento nadie nos dijo que nos teníamos que ir a un hotel”.

Luego agregó categórica: “La verdad es que después llegamos acá, a casa, nos vinieron a visitar y nos dijeron el tema de que nosotros tendríamos que haber estado en un hotel. Les dijimos esto, que nadie nos había dicho nada. Entonces nos dijeron que hiciéramos un descargo y lo hicimos. Primero que no siento que hayamos hecho nada malo, estoy haciendo la cuarentena en mi casa con toda mi familia. Los chicos (están) con el colegio, que estuvieron un año y medio sin clase. Y por otro lado no entiendo por qué tanta culpa con el tema del hotel. O sea, la verdad que me parece mucho más seguro estar en tu casa con tu gente y no estar circulando en un hotel...".

Sobre la millonaria sanción que recibió, Maru Botana expresó indignada: “¿Cómo me van a clavar una multa por esto del hotel? La verdad que no lo puedo creer. Estoy angustiada y me costó salir porque no hice nada malo. No es que yo sabía que tenía que ir y me escapé. Llenamos todo, tengo la declaración jurada. Y la verdad es que te sentís mal cuando te pasan estas cosas. Nunca pensamos que estábamos haciendo algo mal. Siempre cumplí y cumplo con todo. Me duele que me pasen estas cosas porque soy una persona honesta. Me parece una locura”.