Marcelo Tinelli desafió a Ángel de Brito, Pampita y Luciana Salazar

martes, 17 de agosto de 2021 18:55

Marcelo Tinelli comenzó haciendo un gran desafío a sus seguidores en Instagram y le pidió que ellos cuenten una anécdota de las mejores o más graciosas que vivieron siendo parte del programa durante los últimos años. Así el desafío recolectó cientos de comentarios entre los que se pueden leer algunos de sus seguidores a los que llamó cuando Tinelli tomaba números de la guía telefónica y llamaba a cualquier argentino en VideoMatch, entre otras historias que pueden leerse.

En esa invitación a sus fans, el mismo Tinelli cuenta su propia anécdota sobre Ricardo Fort: "un día salgo del canal, venía medio dormido pero manejaba despacito y de repente me hacen señas de luces de atrás, miro y era un auto gigante e iluminado por dentro, lo acompañaban dos motos y pensé que era el embajador de Estados Unidos o una pareja de recién casados".

Luego el desafío se extendió a algunos miembros del programa como Ángel de Brito que también contó su anécdota: "yo tengo una con Solita Silveyra cuando estábamos en el jurado y habíamos quedado de acuerdo entre todos de salvar a una pareja asique dijimos salvemos a tal y Solita agarró el micrófono y al momento de anunciar dijo otro nombre, no te puedo explicar la cara de Pampita en ese momento", contó el jurado.

Luego le tocó a Pampita cumplir con el desafío y contó: "me acuerdo cuando me pidieron reemplazar a Moria en el jurado y le dije que si, después le dije si quería que yo bailara y ella me contestó pero solo están haciendo improvisación, yo le dije "y bueno dale yo te lo hago. Vine y bailé el primer día de jurado y mirá, acá estoy todavía, estaba escrito que yo tenía que ser parte de este programa".

Luego fue el turno de Luciana Salazar que contó su experiencia personal: "es un programa que me dio todo desde VideoMatch, conozco a todos, amo estar otra vez acá, aprendí mucho y es mi familia, es parte de mi profesión y de todo lo que viví".