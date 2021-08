¡Lo dijo! Ángel de Brito contó cómo se lleva con Florencia Peña

martes, 17 de agosto de 2021 19:20

La mala relación entre el conductor de LAM y la conductora de Flor de Equipo se agudizó tras hacerse pública la visita de la actriz a la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena del año pasado. Ángel de Brito había publicado en sus redes "Flore de gaterío" entre otras cosas que dijo en su programa.

Esta situación, sumada a la reacción de los medios y periodistas en sus cuentas de redes sociales, provocó que la actriz se descompensara y estuviera 3 días sin asistir a su programa. En este contexto, Nancy Pazos, quien es panelista de Flor de Equipo, defendió a Peña en un móvil de Instrusos, donde destrozó a De Brito.

"Ángel de Brito, chicos, se hace el pelot..* y escribió concretamente 'flor de gaterío'. Hay que ser mala gente, bolud*" y agregó: "El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se caso. ¿Dónde están los códigos?", había dicho la panelista que luego fue sacada del móvil en vivo.

Luego de todo el escándalo que involucró mucha gente y que provocó una gran pelea entre Ángel y Flor, un seguidor del periodista, le preguntó en Instagram: "¿Cómo quedaron las cosas entre vos y Flor Peña?"

Ángel no dudó en contestar y dijo: "Me invitó a cenar lo teníamos pendiente", dando a entender que pudieron limar asperezas aunque no contestó si la relación quedó en buenas condiciones.