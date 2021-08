"La canallada que hicieron": el fuerte descargo de Facundo Arana en un pedido de justicia

martes, 17 de agosto de 2021 00:08

Comprometido desde el primer instante, Facundo Arana dejó un fuerte posteo en Instagram dedicado al caso de Mimi, una nena que estuvo con su familia de tránsito durante 3 años y cuando quisieron adoptarla, fue apartada por decisión judicial.

El actor y músico fue uno de los famosos que apoyó a los papás de guarda en la campaña "Devuelvan a Mimi" y este lunes, con una foto de su niñez hizo una reflexión.

"Gracias a Dios, nadie nunca me sacó a esa edad de los brazos de Mi Familia. A esa altura, no recordaba quién me había parido, pero sabía perfectamente quién era mi mamá, y quién era mi papá. Hace ocho meses que Mimi está fuera de su hogar, en el que es feliz. Yo pensé que cuando pasara el tiempo, iba a comprender al menos, la decisión que tomaron la Jueza en primera instancia y la Cámara después. Esa decisión de sacar a la niña de su hogar de acogimiento donde pasó sus tres años de vida", relató.

"Y como me percibo una persona de bien y tengo sentido común, y además soy padre, y creo en la justicia.. pensé que yo iba a entender. Y no. Cada vez me parece un horror más grande. Cada día que pasa la canallada que hicieron me parece mayor.

Consulté con gente de todos los poderes. Consulté a especialistas, funcionarios… Están de acuerdo: hubo violencia institucional, y se hizo todo al revés de como las cosas debieron ser", agregó.

"Ojalá que Mimi termine de pasar por esta pesadilla pronto y vuelva con su familia. La de verdad. Y que nunca más le pase esta barbaridad a ninguna niña ni a ningún niño. Día de las Infancias es todos los días", sentenció.

El actor recibió más de 5000 reacciones en poco tiempo y el apoyo de sus colegas Natalia Oreiro, Andrea Pietra, Gabriela Sari, y Eleonora Wexler.