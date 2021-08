Barassi se afeitó mal y contó en vivo su divertido método para disimularlo

martes, 17 de agosto de 2021 20:28

El conductor de 100 Argentinos Dicen tuvo un comienzo de programa inusual este martes. Al momento de salir al aire, antes del saludo a los participantes, se miró en el monitor y destacó su look no pudiendo disimular lo que le había pasado. “Estoy mal por cómo me afeité. Yo me afeito en 4.5, y hoy me afeité en 4?, contó en vivo entre risas y bromeando como es su característica.

El descargo continuó y dijo: “Me afeité en 4 y, entonces, la papada esta como muy... no sé, como que la ves más, ¿no?”, le dijo a su productora del ciclo, quien detrás de cámara le gritó: “Sí, mucho, mucho”.

Lo curioso vino luego cuando el sanjuanino Barassi contó la solución que había encontrado al problema: “Esa es mi solución... Amo esto del barbijo, ¿viste que me veo mucho más flaco? ¡Mirá lo que es! Me veo más pendejo. Las orejas como que quedan medio raras”. En ese instante, la productora, a modo de broma, le hizo un comentario imitando a Susana Giménez: “¡Qué flaquito!”.

Intentó conducir con el barbijo puesto pero no lo logró: “Nooo, chicos, me lo voy a tener que sacar. Me fui un poquito de más”.

De esa manera, comenzó con el inicio tradicional del programa presentando a los participantes y arrancando con el juego.