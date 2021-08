Así como en "Fuerza de Mujer", Özge Özpirinçci quiere dar "el gran paso" por amor

martes, 17 de agosto de 2021 00:00

Özge Özpirinçci dejó una fuerte impronta en Argentina con Bahar, su imponente personaje protagónico en "Fuerza de Mujer" que recientemente terminó en Telefe. Ahora, está lista para estrenar sus nuevos proyectos en TV. Pero a la vez, transita su primer embarazo y hace poco confirmó que espera una nena.

En una entrevista con la prensa turca (Show TV), la actriz reveló que está en la búsqueda de un nombre para la pequeña que tiene 5 meses de gestación. “Quiero que mi hija tenga un nombre ligero. "Estoy en una búsqueda silenciosa de un nombre", aseguró. En tanto, se reconoció una embarazada "rebelde": "soy terca con eso. De todos modos, mi médico tolera mi formación activa y obstinada porque mi movimiento se verá restringido, después de un cierto período de tiempo ".

Además, habló francamente sobre la importancia que le da a la imagen física, en este tiempo de cambios: "hay dos tipos de personas. Una se preocupa por el cuerpo, la otra por el motor. En otras palabras, uno vive para la belleza exterior y el otro mantiene la belleza interior y permanece hermosa. He estado invirtiendo en el motor durante mucho tiempo, no en la carrocería".

Özge también habló sobre la posibilidad de boda y fue muy clara, marcando una similitud con su personaje Bahar: pasará por el altar por amor a su pareja y su bebé. "Será una boda sencilla antes del nacimiento", destacó aunque aclaró: "pero nadie debería esperar diversión de mí durante el embarazo. No me es posible sentarme mientras todos se divierten en la boda".

Sobre su relación con Burak Yamantürk, se deshizo en halagos. "Es una sensación increíble poder confiar tanto en alguien. Hemos estado juntos durante mucho tiempo y confiamos el uno en el otro, sin fin. Saber que él está siempre a mi lado me da fuerza en todos los sentidos".

En tanto, el 25 de agosto se estrenará "First and Last', que reunió a Özge Özpirinçci y Salih Bademci. El dúo, que había estado en el set durante un tiempo para filmar la serie, a menudo compartía los avances de su trabajo en las redes sociales.

La serie trata sobre las historias de amor de 10 años de Deniz y Baris, quienes comenzaron a tener una relación a una edad temprana. El guión de "First and Last" dirigido por Cem Karci, quien dirigió producciones como "Sweet Little Liars", "Song of Life", "Hercai" y "Red Room", fue escrito por Hakan Bonomo, quien tiene su firma en proyectos como "Amor inconcluso" y "Palabra".

Los fanáticos del dúo esperan ansiosamente 'First and Last', una historia de amor impactante y poderosa.

Por otra parte, la actriz agradeció el apoyo a "Fuerza de Mujer" al momento que se emitió el último capítulo en Turquía, en febrero de 2020, en su cuenta de Instagram. Lo hizo con un mensaje que acompañó con una foto tomada con todo el equipo del set de grabación. "¡Este equipo trabajó con amor, respeto, dedicación, altruismo a lo largo de 59 episodios!", comenzó expresando en el posteo.

Luego agregó: "Un lugar especial en mi vida como uno de los equipos más hermosos con los que he trabajado. Enhorabuena a todos mis amigos delante y detrás de la cámara. ¡Grandes abrazos y mucho amor para nuestros espectadores que nos miran con amor! ¡Paydoooooos!".

Fuerza de Mujer fue una de las telenovelas turcas que mayor audiencia supo generar en Argentina a través de la pantalla de Telefe. En el último capítulo, la protagonista presentó su primer libro autobiográfico que fue furor, además transitó el camino más esperado por ella: el matrimonio.

El gran final alcanzó picos de 10 puntos de rating en su tradicional horario de las 16 horas.

