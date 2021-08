Una participante de "La Academia de ShowMatch", cerca de "Masterchef Celebrity 3"

viernes, 13 de agosto de 2021 00:00

Con un estreno previsto para este año y no para 2022, se acerca la fecha de las grabaciones de la tercera temporada de "Masterchef Celebrity". Y como es de esperar, comenzó la danza de nombres de los famosos que se pondrán a prueba en la cocina más fomosa de la TV.

El periodista Leo Arias expresó en Twitter que Jésica Cirio, Mauro Szeta, Sofía "Jujuy" Jiménez, Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya . Suenan Goycochea y el cantante Pablo Lescano están en la lista. Aclaró que algunos ya firmaron y otros "negocian". En este primer grupo figura una actual participante de "La Academia de ShowMatch".

"Jujuy" Jiménez, ¿será una de las que está negociando?. El fandom del reality tuvo reacciones dispares sobre ella ya que consideran que "es figurita repetida" al ya tener pantalla en ElTrece. ¿Será? Otros, por su parte, destacaron el buen momento de la periodista y modelo y que lo está aprovechando a full.

Telefe quiere cerrar un año sin relegar un punto de rating, tras imponerse en el rating en la mayoría de las franjas de las programación. Es por eso que se barajan fechas de finalización de sus exitosos programas y el inicio de otros, entre ellos su producción más exitosa.

Aunque estaba previsto para el 2022, el periodista de Espectáculos Nacho Rodríguez afirmó que "Masterchef Celebrity 3" saldrá al aire este año. Sobre las fechas tentativas, señaló que el 1º de noviembre Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis regresarán para evaluar los desafíos gastronómicos más originales. Desde que terminó la segunda edición, con el triunfo de Gastón Dalmau, se barajan nombres de convocados y es probable que dentro de poco las conocamos.

Es que una pista la dio el mismo Martitegui. No solo confirmó que vuelve el programa sino que lanzó que ya hay fecha estimada para empezar a grabarlo. “Va a haber MasterChef 3", confirmó el prestigioso chef en diálogo radial con María O’Donell, ex participante del concurso. Luego dijo que aún falta ya que al canal aún le queda por estrenar Bake Off pero adelantó que “lo empezamos a grabar este año”.

Rodríguez no sólo se quedó con esa fecha de estreno, sino que detalló que el 5 de septiembre será la final de La Voz Argentina, con lo que le queda menos de un mes al aire. La semana próxima arrancan los Knockouts, una fase eliminatoria sin robo aunque en lo que va de las batallas fueron muy pocos los participantes que lograron esa segunda chance.

En tanto, Bake Off Argentina debutaría el 6 de septiembre y se despediría el 31 de octubre, ya que el envío iría más de una vez a la semana.