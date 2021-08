Tierra Amarga: con Demir preso, Züleyha se reencuentra con Yilmaz ¿y vuelve la pasión?

viernes, 13 de agosto de 2021 00:17

Lo advirtió cuando un muro de la cárcel los unía. "Voy a salir e iré con Züleyha (Hilal Altinbilek)", le dijo Yilmaz (Ugur Günes) a Demir (Murat Ünalmis) y le juró que recuperará el tiempo perdido con la mujer que ama.

Tierra Amarga, conocida en Argentina como Züleyha (el nombre de su protagonista) transita momentos muy dramáticos con Yilmaz y Demir presos por diferentes causas. El primero está acusado de herir gravemente al padrino Ali (Kerem Alisik). El segundo está señalado como autor del crimen de Cengaver (Kadim Yasar).

"Demir eres un desgraciado. Este libro fue reabierto porque recibí la carta que Zuleyha me escribió. Ella escribió todo. Esa maldita madre que tienes la amenazó diciendole o te casos con Demir o Yilmaz será ejecutado", lanzó Yilmaz a Demir, encerrado en una celda con un muro de por medio.

"Te confié a mi esposa Demir y traicionaste eso. Traicionaste lo que confié en tí, la convertiste por la fuerza en tu esposa", señaló a los gritos con el adversario del otro lado del muro, que estaba encerrado en otra celda.

Luego le advirtió: "Es el fin, se acabó. Voy a salir y ¿sabes qué es lo primero que haré? iré con Zuleyha y la veré, la rescataré y me llevaré a tu hijo. Me los llevaré y recuperaré la vida que nos robaste. Me llevaré a tu hijo y tomaré todo lo que tomaste. Tu vida será la mía. Me llevaré todo lo que tienes".

¿Sus palabras se harán realidad? Con la colaboración de la criada y amiga de Züleyha, la pareja de amados volverá a verse cara a cara. Será en una noche que estará alumbrada por una fogata y en la que las confesiones continuarán cara a cara, con lágrimas en los ojos y el amor más fuerte que nunca en los corazones.

¿Habrá beso?, ¿continuarán el amor que dejaron truncado?, ¿aparecerá Demir para frustrar el encuentro?