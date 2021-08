Silvina Luna a Gustavo Conti: "conta cómo fue nuestra noche durmiendo juntos"

viernes, 13 de agosto de 2021 16:40

Este viernes, Gustavo Conti pasó por Flor de Equipo y al momento de jugar al "Intragable", dio una fuerte revelación que dejó a todos atónitos en el piso. La primera de ellas fue Florencia Peña quién no tardó en sorprenderse por la afirmación.

Conti y su esposa, Ximena Capristo, ya habían visitado anteriormente el programa y protagonizaron un tenso momento cuando Peña trató el tema que la pareja pone en tela de juicio hace tiempo: los "permitidos" y la posible "apertura" de la pareja. Sin embargo, esta vez y sin su mujer al lado, Conti se animó a ir más allá y hablar de una situación vivida con Silvina Luna.

Todo comenzó cuando Luna apareció en un video sorpresa a Conti y le preguntó: "¿Te acordás cuando en el mundial 2014...? Vos me dijiste que venías con un amigo y no tenías dónde quedarte, yo me estaba quedado en un hotel pagado por la producción y te dije 'venite a dormir conmigo, no hay problema". Vos llegabas como a las 3 de la mañana, ese día me acosté y cuando entró al edificio le pasó de todo para llegar a la habitación, se perdió, se fue para otro lado y cuando llegó, golpeó y yo estaba re dormida. Bueno Gus, contales cómo fue nuestra noche durmiendo juntos".

"Dormía con Luna o dormía en la calle", respondió rápidamente Gustavo tras la incertidumbre de Peña y todos en el piso del programa. El actor contó que Capristo le consiguió las entradas para ver a la Selección Argentina jugar pero no había hoteles con disponibilidad. Fue entonces que se contactó con Silvina para pedirle "una mano".

"Compartimos cama pero igualmente con 'la gorda' es 'mirá para allá y no me molestes'. Somos muy amigos, hace 20 años que nos conocemos. Dormimos, al otro día me fui a la cancha que estaba a dos cuadras", aseguró.

En ese momento, Florencia apostó por dar vuelta la situación y le preguntó que qué haría él si Ximena haría lo mismo, respuesta que entre risas, reveló que "está todo bien".