Doctor Milagro, Segunda Temporada: Ferman comienza una nueva vida dejando atrás a Beliz ¿y Ferda?

viernes, 13 de agosto de 2021 00:00

Un quiebre se produjo en la vida de Ferman (Onur Tuna) después de que Beliz (Hazal Türesan) decidiera cortar la relación en un momento que para él era muy importante: la propuesta de casamiento. El doctor había decidido dar el gran paso de pedirle matrimonio pero la directora del hospital decidió cortar la relación por sentir desilusión ante la la forma como él decidió pedirle la mano.

Doctor Milagro es sin dudas la novela del momento en Argentina y las diferentes tramas atrapan a los espectadores. Si bien la historia central ronda entorno a Ali Vefa (Taner Ölmez) y Nazli (Sinem Ünsal), las tramas paralelas conquistan a los seguidores. Entre estas la que más moviliza, y divide las aguas, es la que tiene como protagonistas a Ferman y Beliz que por ahora transitan una nueva separación.

El director de los residentes de cirujanos no pudo ascender como soñaba y a quien apuntó como culpable fue directamente a su ex mujer, quien es dueña del hospital. "¿Esto es una venganza?, ¿por romper conmigo?", le preguntó él desbordado por la desilusión y ella confesó: "fue decisión de Tanju (Murat Aygen) y yo no me opuse. Ya no tendrás a nadie que te cubra las espaldas acá".

Al escuchar estas palabras, él se sintió confundido y se llenó de preguntas: "¿crees que es así?, ¿que trabajé todos estos años porque me cubrías las espaldas?, ¿de verdad crees que no puedo ser médico sin tu ayuda?".

"¿Cuándo te volviste así de cruel?, ¿ya no sientes ni un poco de amor por mi?", agregó él a lo que ella respondió sin rodeos: "acabo de descubrirlo, el amor no se construye en un día pero para destruirlo si alcanza un día".

Las duras palabras de ella, implicaron un punto final en la vida de Ferman quien decidió cortar cualquier posibilidad de volver y continuar con una relación que en el último tramo tuvo más altibajos que otra cosa. Su decisión de priorizar el trabajo y no pensar más en el amor se la comunicó luego a Ali como todo un desafío.

"Mírame Ali. ¿Querías ser cirujano, verdad? Desde ahora esto es tu vida, no el amor. Es así, para mi también. Ya lo ves. Somos iguales. Para salir de esto vamos a poner toda la atención en el trabajo, sin amor", afirmó poniendo punto final a la relación con Beliz.

En este escenario, comienza una nueva etapa con Ferda como jefa de cirugía pero en una situación muy especial. Es que él cree que ella también es responsable por lo ocurrido y la relación con ella también sufrirá el rebote del mal momento de él. Si bien la hija de Adil trata de revertir esto, no es fácil y él está convencido que ella es "igual" que su amiga.

¿Qué pasará ahora?, ¿mejorará la relación con Beliz? o ¿cambiará su relación con Ferda?