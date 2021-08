Tierra Amarga, Segunda Temporada: se va un personaje e ingresa otro, ¿es el final de Demir?

jueves, 12 de agosto de 2021 00:00

La telenovela Tierra Amarga, o más conocida en Argentina como Züleyha, conquistó a la teleaudiencia en todo el mundo y ya se vislumbra que será uno de los títulos fuertes de este semestre de 2021 en Argentina.

Comenzó la Segunda Temporada y con esto el final de un querido personaje y el ingreso de uno nuevo. Este jueves por la pantalla de Telefe se vio el momento en el que Cengaver, interpretado por Ancient Yasar, fue asesinado en una emboscada el día de la circuncisión de su hijo.

De esta manera el personaje, que supo generar sentimientos encontrados en la teleaudiencia se convierte en el primero que abandona la ficción turca en esta segunda etapa. Esto se produce en un momento muy emotivo, cuando pese a estar herido de muerte busca llegar al evento de su hijo para saludarlo y darle el último adiós.

Con esta partida ingresa un nuevo personaje a la trama. Se trata de Julide, la fiscal que vendrá a investigar no sólo el crimen de Cengaver sino también el atentado contra la vida de Ali "el Padrino" (Kerem Alisik), quien recibió un disparo de arma de fuego de las manos de Yilmaz (Ugur Günes).

La fiscal está interpretada por la actriz Alayça Öztürk quien tiene una importante trayectoria no solo en TV sino también en cine. La actriz, que nació en Estambul en 1984 y tiene 37 años, cuenta en su haber con varias películas, entre estas Karnaval (2013). Además actuó en la serie televisiva Amor y Odio.

¿Adiós a Demir?

A partir de esto se abre un nuevo drama que puede llegar a apartar para siempre a Demir de la vida de la protagonista, Züleyha (Hilal Altinbilek). Es que su marido quedó detenido tras el asesinato de Cengaver (Ancient Yasar) señalado como el posible ideólogo del crimen.

Por eso, es que la policía llegó hasta su hacienda para sacarlo esposado y ponerlo a disposición de la justicia. "¿Cengaver está muerto?", dice sorprendida la madre de Demir ante la sorpresa de él que no puede creer lo que escucha.

"Han habido otros malos entendidos. Si no tiene evidencia dejeme ir. Si tiene evidencia lleveme ante la Corte o ante el Fiscal", indicó Demir al oficial de policía y lanzó: "cree que mato a la gente con la que discutí".

"Cengaver era mi amigo de la infancia. La notica de su muerte me impactó profundamente, tuvimos una discusión pero eso no significa que lo maté. Cómo dije en la declaración, cómo sucedió no tengo idea", agregó.

En la trama aparecieron 2 testigos que indicaron haber visto a Demir matando a Cengaver y que lo dejarán en una condición muy complicada.

En este escenario, Demir y Yilmaz volverán a estar cara a cara pero esta vez con los barrotes de una celda como punto en común y sin armas que los enfrenten.