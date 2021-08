Marta Fort "tiró abajo" a un seguidor que le hizo una contundente pregunta: "atrasa que..."

jueves, 12 de agosto de 2021 15:05

En medio de unas vacaciones en Miami, Marta Fort se animó a darle una fuerte respuesta a un seguidor que le consultó sobre sus intereses a la hora de conocer personas. El intercambio de mensajes se dio a través de su cuenta de Instagram, cuando la joven les permitió a sus fans que le pregunten lo que quisieran saber de ella.

Una de las consultas no pasó desapercibida para Marta y no dudo en elegirla para aclarar cómo se maneja en su vida con las relaciones que entabla. En este marco, Marta se mostró un poco molesta por la pregunta.

“Por esa mentalidad, mucha de la gente que conocí se sintió obligada a mostrarme algo que no eran sólo porque pensaban que me podían atraer con lo material”, comenzó diciendo Marta.

La hija de Ricardo Fort explicó además, que no se fija en lo material a la hora de relacionarse con las personas. “Yo sé lo que tengo y lo que puedo tener, entonces a la hora de fijarme en alguien, lo último que se me ocurre fijarme es en lo material ya que no me hace falta”, expresó.

Y agregó, de manera contundente: “Además, atrasa que me quieran levantar con eso”.