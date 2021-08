La confesión de Darío Barassi: "me llaman el exigente Barassi"

miércoles, 11 de agosto de 2021 17:28

Darío Barassi, el conductor de "100 argentinos dicen" también es abogado como lo era su padre y como lo es su hermano, dejó hace 20 años su casa en San Juan para estudiar en Buenos Aires y eligió "la UBA porque es una de las mejores universidades del mundo", explicó en el marco del bicentenario de la fundación de esta casa de altos estudios.

Darío Tadeo Pacheco Barassi -tal su nombre completo- es uno de los jóvenes conductores que se ha ganado un lugar de privilegio en la televisión argentina.

Sanjuanino de pura cepa -aunque no se le nota ningún acento cuyano-, actualmente está al frente de "100 argentinos dicen", una de las cartas fuertes de El Trece, ya que con picos de más de 10 puntos de rating es uno de los pocos programas de ese canal que gana su franja.

Barassi (37 años, casado, una hija) cuenta que nació "en el seno de una familia bastante conservadora, con un padre abogado, una madre que era empleada judicial, y un hermano, también abogado. Así que era bastante lógico que me inclinara por Derecho a la hora de elegir una carrera universitaria".

Fernando y Laura -sus padres- siempre se mostraron defensores de la educación pública, así que Darío hizo la primaria en la escuela Bernardino Rivadavia y la secundaria en el Colegio Central Universitario, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan.

"Es un colegio muy prestigioso, que tiene la mecánica y la forma de enseñanza de una universidad. Por eso, cuando vine a estudiar a Buenos Aires, el cambio no fue para nada brusco", explicó.

"Yo era buen estudiante, siempre tuve gran capacidad de diálogo e inventiva. De todos modos, la exigencia de mi familia básicamente era estudiar una carrera universitaria, no importaba cuál, y la abogacía era una buena opción. Es buenísimo tener el bagaje cultural de un abogado, aunque ahora -mirándolo en retrospectiva- tal vez hubiese sido mejor estudiar algo con un aspecto más creativo. Igualmente, mientras cursaba Derecho también tomaba clases de teatro, explicó a Télam".

En lo que no dudó fue en dónde estudiar en Buenos Aires. "Elegí la UBA porque es una de las mejores universidades del mundo, además ya tenía la referencia de mi hermano Leandro que también estudió Derecho allí. La UBA es una institución de Primera Liga, que ofrece la posibilidad de escoger las cátedras, todas con un alto estándar. Y por la preparación que traía de San Juan, ingresar al CBC me resultó muy fácil".

Barassi aseguró que la Facultad de Derecho tiene un plus por sobre las demás: "es un edificio hermoso, arquitectónicamente espectacular. Aun hoy me conmueve entrar al aula magna o caminar los enormes pasillos. También hice muchos amigos que todavía conservo".

Otra característica de la UBA es la heterogeneidad del alumnado: "además de los porteños hay chicos del interior y de países latinoamericanos… En mi caso también fue la puerta de entrada a mi enamoramiento por Buenos Aires y por los porteños. La biblioteca, la pileta de natación o los partidos de vóley, fueron mis primeros lugares de contacto social en la ciudad", agregó.

Si bien hoy Barassi está dedicado de lleno a la actuación, el conductor asegura que su vida no está alejada del Derecho.

"Siempre digo que la vida, básicamente es un contrato. Por mis conocimientos, a la hora de negociar un contrato con un canal o una productora, siento que estoy con ventaja… De hecho, algunos productores me llaman 'el exigente Barassi' porque me pongo muy estricto con la letra chica, así que bienvenido el título de abogado", explicó.

"En la UBA pasé seis años hermosos, de los que me quedaron muchos amigos y un bagaje académico muy valioso. No tengo más que palabras de agradecimiento para la universidad porque siento que la educación pública me formó como profesional y como persona", concluyó Barassi.