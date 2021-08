Züleyha: sorpresa por la salida de la ficción de una querida actriz

martes, 10 de agosto de 2021 01:17

Querida y odiada, Hünkar Yaman es uno de los personajes que más sentimientos encontrados genera en los seguidores de la ficción turca Züleyha, o también conocida como Tierra Amarga, cuyo nombre original es Bir Zamanlar Çukurova. La novela cautiva a todos sus seguidores con una trama ambientada en la década del 70, en la que el amor se torna imposible entre la protagonista y su amado: Züleyha y Yilmaz.

Hünkar es una señora de carácter fuerte, madre del estanciero Demir y dueña del lugar que servirá como escondite para Züleyha y Yilmaz. Pero también es quien impulsa que ambos se separen y empuja a la joven a casarse con su hijo.

Con el correr de la trama, el personaje logra conquistar a los seguidores de la historia e incluso se gana el cariño de los mismos. Y es por eso que una noticia sorprendió a los fanáticos: su personaje tiene fin.

El personaje es interpretado por Vahide Perçin, una querida actriz que en Argentina se hizo conocida por su rol de Hürrem en El Sultán (2013). Luego desembarcó con otra ficción turca: Todo por mi Hija (2016), donde interpretó a Gönül Aslan, o Señora Torpe. En ambos casos, el rating estalló cada noche con sus actuaciones.

Esta vez el éxito lo tiene con Züleyha y si bien muchos fanáticos esperaban verla en las siguientes temporadas de la novela, no será así. Su protagónico llegará hasta la tercera temporada, donde tendrá un trágico desenlace.

Actualmente en Argentina se está viendo el capítulo original número 38 (que por Telefe se emite en episodios segmentados y por eso es el 138) y ya se reveló que Vahide abandona los sets de grabaciones en el capítulo 71. Su paso al costado de la continuidad de la ficción no trascendió oficialmente, pero los portales de espectáculo turco adujeron que fue por la necesidad de tomarse un tiempo para dedicarle al cuidado de su salud y también prepararse para otra propuesta laboral que recibió con la misma productora de esta novela.

Vale recordar que en el 2011, en el mejor momento de su carrera, tuvo que dejar de lado su carrera por su salud. Mientras graba la novela El secreto de Feriha, le diagnosticaron cáncer de mama. Estuvo obligada a dejar la tira para eliminar la enfermedad de su sistema. Sin embargo, Vahide Perçin pudo superarlo rápidamente. Después de un año de tratamientos, le dijeron que estaba sana.

En pleno rodaje de Züleyha, ella brindó una entrevista al portal Sabah donde habló de aquella enfermedad: "Mi hija está muy enojada conmigo. Me dice 'cuídate un poco'. Este es el hábito, no puedo cambiarlo. Solo mis controles de salud están estrictamente controlados por mi entorno. Después de todo, estoy haciendo un trabajo y dando vueltas en este negocio, las condiciones son muy difíciles. No hay horario de comida ni de sueño. No puedo decir que haya cambiado mi vida ahora. Al menos trato de protegerme. Durante la enfermedad, por supuesto, volví a mirarme".

Más allá de esto, la noticia de la salida de Vahide Perçin de la novela turca Züleyha sorprendió a todos y generó gran revuelo y consternación cuando se emitió el capítulo en Turquía. Tal es así que 20 capítulos después, la producción dio una pequeña sorpresa a la ficción pero sólo como "condimento especial" y no para continuidad.

¿Qué pasó? Habrá que esperar que la ficción avance en la Argentina para saberlo...