Intento de levante y abrazo: las picardías de Lali Espósito en una batalla de "La Voz Argentina"

martes, 10 de agosto de 2021 00:00

"La Voz Argentina" despidió este lunes la fase de batallas y más allá de los ganadores, quien dio la nota fue Lali Espósito. La cantante y actriz dio varias muestras de su buen humor y con un dúo tuvo momentos que se hicieron virales en Twitter.

Fue en una batalla del team Mau y Ricky Montaner, donde competían Octavio Ramírez y Nicolás Olmedo. La rompieron con su versión de "Somebody to love", de Queen y el jurado destacó las virtudes de ambos. Lali, en su emoción, le arrojó un zapato a Octavio, en "modo fan". En eso, Soledad Pastorutti destacó: "debo confesar que Octavio me genera una atracción fatal. Cómo se mueve en el escenario; cómo mueve los rulos. Es un piropo, por supuesto".

Lali acotó mirando al joven: "la Sole tiene marido, yo no. Tiro la caña, por las dudas". Tras el intercambio de guiños entre ambos, Mau y Ricky anunciaron que Octavio seguía en carrera en su team. Pero... nuevamente Lali fue protagonista.

Cuando Nicolás abandonaba el estudio, presionó el botón rojo y lo hizo regresar. El cantante estaba tan feliz que atinó a abrazarla, algo que evitaban por los protocolos por coronavirus, pero la alegría puso más y hasta se sumaron los hermanos Montaner. ¡Tremendos!

¡La rompieron! uD83DuDD25 uD83DuDD25 Octavio y Nicolás dejaron todo en su batalla en #LaVozArgentina y se llevaron elogios de todos los coaches uD83DuDC4F uD83DuDC4F Descubrí quién sigue en el #TeamMauYRicky uD83EuDD70 ¡Y a quién se robó Lali! uD83DuDE2Ehttps://t.co/CT4ssvKCih — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 10, 2021

Lo que viene

"La Voz Argentina" es el programa más visto de la televisión argentina y tras un mes de audiciones a ciegas, las siguientes fases están avanzando a pasos agigantados.

Es que tras poco más de dos semanas de batallas, se viene una nueva etapa que iniciará el próximo martes. Se trata de los "Knockouts". Tras finalizar con las disputas en las que los jurados eligen a un cantante o dúo; los nuevos desafíos son entre dos participantes de cada equipo, en los que cada uno canta su propio tema y ya no hay rescate posible.

¡Tensión! Se viene una verdadera fase de eliminaciones pero en lo que va de las batallas hay participantes que ya demostraron su capacidad de tener su propio fandom.