El Pájaro Caniggia duro contra su hijo: "Tiene el síndrome Nannis que a cierta edad se dispara"

martes, 10 de agosto de 2021 18:21

El fuerte cruce entre padre e hijo nació en el programa Polémica en el Bar, cuando Mariano Iúdica le preguntó a Alex Caniggia sobre el por qué de su enojo con Claudio Paul. “Porque yo quiero que le de la parte a mi vieja y, ahí, ya está. ¡Pero no le da nada a mi vieja!”, respondió él. Marcela Tauro fue más allá y preguntó porqué su padre actuaba así: “¡Qué se yo, no sé! Sale con el gato ese...”, dijo Alex generando el repudio de toda la mesa.

Luego de estos dichos, el periodista Ángel de Brito tuvo una charla con el ex futbolista y leyó en su programa Los Ángeles de la mañana los duros mensajes que le envío respecto de su hijo: “Debo ser duro sobre esto y que quede bien claro: creo que Alexander tiene el síndrome que tienen los Nannis y que a cierta edad se dispara mal. Y es lo que ocurre”.

Como si fuera poco, Claudio agregó: “Yo creo que Alexander desvaría. No tiene conceptos del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales. Nada de lo que hace y dice es así. Es un chico que desde mi juicio desvaría, en una mezcla de Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda”, manifestó Caniggia respecto de la familia de su ex esposa.

Además, Caniggia ninguneó el trabajo de su hijo en los medios y lo comparó con su carrera futbolística: “Es un tema genético, no es un tema de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo. Y no en un ratito de fama de conventillo, de chimento”.