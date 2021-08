Doctor Milagro, Segunda Temporada: ¿Ferman se queda con Beliz o Ferda?, una abandona la ficción

martes, 10 de agosto de 2021 00:00

Doctor Milagro es la ficción turca con más éxito en la Argentina. Es que no sólo la historia de su protagonista, Ali Vefa, logra atrapar a los seguidores. Sino que además hay historias paralelas cuyas tramas terminan siendo atrapantes.

Una de ésas es la que se entreteje con el doctor Ferman (Onur Tuna). Es que el galán está enamorado de Beliz (Hazal Türesan) pero, como en toda pareja, hay discusiones que desgastan la relación. Eso es lo que pasó desde que la bebé de Kivilcim (Özge Özder), Leila, llegó a sus vidas.

Beliz empezó el camino de la maternidad, al que antes se había resistido, y con esto comenzó a tener poco tiempo para dedicarse a ella. Pero además se iniciaron los roces con su pareja, Ferman, quien parece no comprender la dedicación que implica tener una hija.

Ante esto, Ferda (Seda Bakan) comienza a tener más participación en la vida del cirujano. Es que no solo comparten ambos las horas de trabajo sino además los tiempos libres y de recreación.

Eso ocurrió en el capítulo que se vio este lunes en la ficción. Es que el doctor llegó a la juntada de amigos del hospital, en el que estaba Ferda. "¿A que debemos el honor de su presencia alteza?", le preguntó ella en tono de humor, ambos apoyados solos en la barra.

"Seré honesto, fui a casa pero no me dejaron entrar y aquí estoy", contó el cirujano. En ese momento, las risas comenzaron a sucederse mutuamente y ella le deslizó un consejo: "no te preocupes, es temporal, quedarse con Leila será genial. Vas a ver que mañana estará mejor".

La relación entre ambos irá afianzándose lentamente con el correr del tiempo, tal cual empezó a darse desde el momento que ella ingresó al hospital. Es que por ser amiga de Beliz, se ganó el corazón de Ferman y se empezó a generar una linda amistad. Pero ¿esa amistad quedará ahí o pasará algo más?

Lo cierto es que él cada vez se aleja más de Beliz por la propia convivencia y eso da lugar a que Ferda esté más presente en su vida. Sin embargo, el amor que él tiene por su mujer es mucho mayor y no permitirá que se muera.

¿Cómo seguirá todo? el mes que viene, una de las 2 abandona la trama y con esto se producirá un nuevo cambio trascendental en la historia dentro del Hospital Berhayat de Estambul.