¡Bomba!: aseguran que un exitoso programa de Telefe adelantará su regreso

martes, 10 de agosto de 2021 00:00

Telefe quiere cerrar un año sin relegar un punto de rating, tras imponerse en el rating en la mayoría de las franjas de las programación. Es por eso que se barajan fechas de finalización de sus exitosos programas y el inicio de otros, entre ellos su producción más exitosa.

Aunque estaba previsto para el 2022, el periodista de Espectáculos Nacho Rodríguez afirmó que "Masterchef Celebrity 3" saldrá al aire este año. Sobre las fechas tentativas, señaló que el 1º de noviembre Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis regresarán para evaluar los desafíos gastronómicos más originales. Desde que terminó la segunda edición, con el triunfo de Gastón Dalmau, se barajan nombres de convocados y es probable que dentro de poco las conocamos.

Es que una pista la dio el mismo Martitegui. No solo confirmó que vuelve el programa sino que lanzó que ya hay fecha estimada para empezar a grabarlo. “Va a haber MasterChef 3", confirmó el prestigioso chef en diálogo radial con María O’Donell, ex participante del concurso. Luego dijo que aún falta ya que al canal aún le queda por estrenar Bake Off pero adelantó que “lo empezamos a grabar este año”.

Rodríguez no sólo se quedó con esa fecha de estreno, sino que detalló que el 5 de septiembre será la final de La Voz Argentina, con lo que le queda menos de un mes al aire. La semana próxima arrancan los Knockouts, una fase eliminatoria sin robo aunque en lo que va de las batallas fueron muy pocos los participantes que lograron esa segunda chance.

En tanto, Bake Off Argentina debutaría el 6 de septiembre y se despediría el 31 de octubre, ya que el envío iría más de una vez a la semana.

Por otra parte, Telefe vuelve a apostar a un cambio en la programación. Esta vez para fortalecer el rating llevará a la pantalla un poco de lo que semana a semana ofrece la plataforma alternativa de televisión: Paramount+.

Al término de "La voz argentina", Telefe estrenará este martes "Paramount+ presenta", un ciclo conducido por Marley quien mostrará los contenidos de la plataforma de streaming en la pantalla chica.

En este primer especial se podrá ver el primer episodio de "Manos Arriba Chef!", el reality de cocina que enfrenta a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui en equipo con un principiante al que deberán ayudar a preparar una receta sin usar sus manos.

Basado en un formato de la productora y distribuidora multinacional Banijay Rights, cada uno de los 10 episodios de "Manos arriba, chef!" contará con dos invitados a la cocina. Allí se presentará un "plato del día de altísima dificultad" que corresponderá a la especialidad del anfitrión de ese momento: si es Donato será pasta o plato italiano; si es Martitegui, una receta gourmet; y si es Betular será un postre.

Para imitar el plato lo mejor posible, los participantes podrán recibir instrucciones de los chefs, que transmitirán sus conocimientos de todas las maneras posibles: gritos, gestos y ademanes, pero sin tener contacto con la preparación.

En algún momento, una chicharra indicará a los chefs que deben abandonar las cocinas, dejar solos a los participantes y dedicarse a observar lo que hacen desde un monitor. Terminado el tiempo, degustación mediante, se anunciará el o la ganadora.

El capítulo que se podrá ver mañana por la pantalla de Telefe contará con Betular como presentador y tendrá como desafío un clásico de la repostería: Volcán de dulce de leche.

"Esta es una nueva faceta porque vamos a ir rotando de rol con Germán y Donato; y también es un desafío expresar la palabra sin poder tocar ni ayudar a los participantes con nuestras manos para que puedan lograr el plato dificilísimo que van a tener que preparar en 60 minutos", comentó a Télam Betular que debutó en la pantalla chica, primero como invitado en la edición 2015 de "MasterChef" y luego como jurado del "reality" de pastelería "Bake off" (también por Telefe) en 2018.

"Me pareció un nuevo desafío y los desafíos me encantan -agregó sobre esta competencia para la plataforma de streaming de ViacomCBS- espero que a la gente le guste".