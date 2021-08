Bake Off Argentina ya tiene fecha para abrir su cocina a los participantes

martes, 10 de agosto de 2021 00:00

La televisión argentina se llenará de dulzuras con la nueva edición de "Bake Off Argentina" que llegará muy pronto a la pantalla de Telefe. Es que ya hay fecha de inicio de las grabaciones con los participantes seleccionados de todo el país, pasteleros amateurs que buscarán consagrarse en el reality.

Este lunes, Paula Chaves, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar hicieron las fotos promocionales y compartieron el detalle en sus redes sociales pero sobre todo el entusiasmo por "volver". En ese contexto, se supo que la semana próxima inician las grabaciones del programa en la mítica carpa instalada en un campo en Buenos Aires.

La cocina tendrá los cambios adecuados a mantener el distanciamiento en pandemia y los participantes elegidos presentarán ante el jurado sus creaciones. Acerca de los días de emisión, serían más de uno a la semana desde inicios de septiembre y se baraja que la gran final llegará el 31 de octubre, según adelantó el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez en Twitter.

Acerca de los participantes, una sanjuanina espera ser elegida. "Sería un honor llegar a Bake Off representando a Valle Fértil". Con esas palabras, Natalia Fernández destacó la alegría que le genera pensar en que se puede llegar a concretar ese gran sueño que tiene desde hace tiempo.

La vallista nació en Astica, a 41 kilómetros de la villa cabecera de ese departamento del noreste sanjuanino. Tiene 45 años y 3 hijos que fueron los que más la impulsaron para que se animara a inscribirse en el concurso de pastelería que se lanzó a nivel nacional para ocupar uno de los 14 lugares que habrá en el reality de Telefe.

La sanjuanina se inscribió en la plataforma del certamen televisivo y como requisito tenía que mandar un video casero haciendo algo de pastelería. Luego ese material tenía que ponerse a consideración de la gente para los votos y a los que mejor le fuera, tenían más chances de ingresar.

Ella preparó y presentó un brownie de chocolate con crema y frutillas. Si bien su fuerte siempre fue el alfajor de cidra (fruto propio de Valle Fértil) prefirió hacer aquella preparación para poder competir. Vale destacar que el reality pide que todos los aspirantes y quienes ingresen sean pastaleros amateur no profesionales.

En el caso de Natalia, ella nunca pudo hacer un curso de pastelería por dónde vive y los costos que esto implicó. "Lo único que hice en mi vida fue una capacitación laboral general en industria. Nunca hice un curso de pastelería, uno vive tan lejos que para viajar a la Ciudad a hacer un curso es muy costoso. Acá no tenemos esa posibilidad. Eso me incentivó a inscribirme y que me aceptaran la inscripción", agregó subrayando que siempre "hacía tortas para mi familia pero todo viendo videos o revistas, nunca por un curso".

Por ahora no trascendió quiénes más se anotaron, sólo trascendió que también hay una caucetera aspirante a este lugar.