Se conoció el secreto del peinado de Javier Milei

domingo, 1 de agosto de 2021 21:33

El reconocido economista argentino pasó por el programa que conduce la nieta de Mirtha Legrand, quien le preguntó "vos viniste y la abuela te preguntó si usabas peluca".

“Ella me preguntó fuera del aire si no me molestaba que me pregunte eso, y yo le dije que no tenía problemas. Y me preguntó”, respondió Milei que luego aclaró que “es mi pelo natural, yo no me peino”, reconoció el economista.

Y ahí, Milei confesó el secreto: "Ahora voy a contar el secreto. Me baño, me seco muy fuerte con la toalla y cuando salgo con el auto bajo los vidrios y que me peine (el viento) la mano invisible… Tengo que ser consistente, está Adam Smith en todo".

Y aprovechó para contar sobre su época cuando mantenía barba. “En una época me dejé la barba muy larga. Mientras me decían Moisés estaba todo bárbaro. Pero un día me asociaron con otro colega Carlos Marx y al día siguiente aparecí impecable de afeitado”.