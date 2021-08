Murió Gino Renni, tras dos meses de luchar contra el coronavirus

domingo, 1 de agosto de 2021 09:07

El comediante Gino Renni murió a los 78 años al complicarse el cuadro de coronavirus por el que estaba internado hace casi dos meses en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, confirmaron a través de las redes sociales los empresarios Gustavo Yankelevich y Carlos Rottemberg.



“Que tengas un muy buen viaje tano querido. Amigo de verdad, compañero de mil momentos maravillosos. Te quiero mucho, te voy a extrañar”, escribió Yankelevich esta mañana en Twitter, al dar a conocer la triste noticia del deceso del querido actor.



"Creímos en estas semanas que por justicia esto no terminaría ocurriendo. Nos cuesta la partida del querido Gino. La luchó mucho. Mucho. Abrazo amigo!", confirmó por su parte la cuenta oficial del teatro Multitabaris/Multiteatro Comafi, propiedad de Rottemberg.



El actor y cantante había sido ingresado con una neumonía bilateral el pasado 7 de junio, según él mismo se lo había confirmado por las redes sociales a los allegados que en ese momento le dedicaban saludos por su cumpleaños.



"Cumple complicado, ayer me internaron con covid y eso que tenía las dos dosis, espero pase pronto", había escrito ese día Renni en Twitter, y agregó más tarde: "Tengo una neumonía bilateral aparentemente leve y estoy siendo tratado con oxigeno y un anticoagulante. Estoy preocupado y decaído, y festejando un cumpleaños distinto. En las próximas horas mi médico me dirá como seguimos".



El actor había nacido en Calabria bajo el nombre de Luigi Melieni Mollo pero a los tres años se radicó en nuestro país en donde en la década del `60 empezó una extensa carrera como cantante y humorista.



Sin embargo, la gran popularidad le iba a llegar en los `70 y `80 con innumerables participaciones en recordados ciclos cómicos televisivos, como "La Tuerca", "Operación Ja Ja", "Mesa de Noticias", "Brigada Cola" y "Cebollitas", entre otros; como así también en novelas como "Amándote", "Perla negra" y "Muñeca brava", junto a figuras como Arnaldo André, Andrea del Boca y Natalia Oreiro,entre otras.



En cine, el actor se inició en 1968 en "Villa Cariño está que arde", participó en filmes como "Te rompo el rating", "He nacido en la Ribera" y "Hay que parar la delantera", pero su mayor intervención fue en la saga derivada del programa televisivo "Brigada Cola", junto a Emilio Disi, Berugo Carámbula, Guillermo Francella y Alberto Fernández de Rosa.



Los inicios del intérprete fueron como cantante en Radio El Mundo, en medio de la moda de la canción romántica italiana en nuestro país, la que continuó a nivel televisivo en el famoso envío "El Club del Clan".



Sin embargo, su particular gracia permitió que pudiera ampliar su carrera artística a través del cine y la televisión hacia finales de los `60, fundamentalmente luego del éxito que obtuvo su personaje en la telenovela "Nino", de 1971.



Desde entonces, Renni explotó el personaje que hablaba en cocoliche, a veces con la gracia implícita que significaba el choque de culturas como cuando interpretaba al gaucho italiano Giacomo Polenta en "La Tuerca", y otras con el equívoco del doble sentido en las palabras usadas.



En los años `80, la popularidad televisiva se iba a extender gracias al ciclo "Mesa de noticias", en en donde encarnó al recordado Foderone de La Sassizza; y en los `90 iba a lograr lo propio en la mencionada "Brigada Cola".



En teatro construyó un recorrido más breve pero con importantes títulos como la obra "Aquí no paga nadie", de Darío Fo; o cuando Alberto Ure lo convocó para trabajar en obras de William Shakespeare, en el Teatro San Martín.



Una curiosidad entre sus participaciones ocurrió cuando el grupo Divididos lo convocó de invitado a sus recitales, luego de que Ricardo Mollo lo conociera por su labor en "Kachorra" junto a Natalia Oreiro, para que cerrara los shows cantando el clásico "Ue paisano", de Nicola Pavone.