Manuel Wirzt: "mis viejos vendieron sus alianzas para comprarme mi primera guitarra"

domingo, 1 de agosto de 2021 00:23

Este sábado, Manuel Wirzt estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff y dio a conocer conmovedores detalles de sus inicios en el mundo de la farándula. Oriundo de Nicolás, llegó a Buenos Aires con el sueño de labrarse una carrera en la música.

Entró al conservatorio, y pese a que les había dicho a sus padres que tenía dónde dormir, la realidad es que durante tres meses estuvo durmiendo en la terminal de colectivos de Retiro. "Hasta que comencé a conocer a gente que me fue ayudando", confesó.

Por otra parte, también conmovió con el recuerdo de su primera guitarra. "A los nueve años recibí una guitarra, una Casa Núñez. Se ve que yo molestaba mucho con la música. Empecé a estudiar, me hice famoso, empecé a llenar teatros y todo eso", recordó.

Ya de adulto descubrió el sacrificio que hubo detrás del instrumento. "Un día mis viejos me dijeron si sabía de donde había venido, si me acordaba de aquella guitarra. Y yo claro que sí, de hecho la tengo al día de hoy en mi casa", continuó Manuel.

Sus padres confesaron lo que hicieron para poder comprársela en ese entonces. "'Nosotros vendimos las alianzas' me dijeron. Y me mostraron que tenían alianzas truchas. Les pregunté que cómo habían hecho eso y me contestaron que no podían hacer otra cosa, era la única manera de comprarme la guitarra", contó con la voz quebrada.

Para enmendar lo sucedido y agradecer el sacrificio, intentó solucionarlo. "Al toque me fui a esta calle donde venden joyas y compré las dos alianzas y se las llevé. Fue un gesto que jamás olvidaré", sentenció.

Mirá la anécdota completa acá: