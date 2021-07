"Ya ni mis seguidores me bancan": la tensión que afecta a Pampita Ardohain

viernes, 9 de julio de 2021 00:00

Este miércoles, Carolina "Pampita" Ardohain interrumpió las grabaciones de su reality para hacer un vivo en Instagram desmintiendo que estuviera en la sala de partos, teniendo a su beba. La conductora y jurado de ShowMatch La Academia destacó que le explotaron el celular a mensajes y llamados y decidió "hacerla corta" y mostrarse en un video.

Un día después, habló de lo que pasó en su programa "Pampita Online": "están desesperados ya, ya la gente no puede más. Ya ni siquiera mis seguidores me bancan en esta. Es como "dale basta. Tenela de una vez". Destacó que a sus compañeros del programa les contestó rápidamente en el grupo de WhatsApp ya que se sorprendieron. "Descontracturamos rápido", acotó.

"Me quedó agarrada a la mesa y hasta que no tenga un ajuar para una generación entera, no paro", bromeó.

La beba de Pampita nacería en dos semanas más, de acuerdo a lo que la misma modelo destacó. Ella sigue trabajando como jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) y su esposo y familia la acompañaron en el programa, este miércoles.

En una amena charla con Marcelo Tinelli, en la que estuvieron presentes sus hijos, el empresario confesó que su esposa le dio una misión para que haga después de que nazca la bebé.

“Dentro de unos meses te cuento cómo vivo la paternidad a esta edad. Caro me pidió una sola misión: bañar a la beba todas las tardes”, comenzó contando García Moritán a lo que Pampita acotó: “es para poner un horario para que no trabaje hasta cualquier hora y podamos compartir en familia”.

“Todos estamos aprendiendo”, agregó Tinelli sobre el rol que cada vez tienen más los hombres de igualdad con las mujeres en temas de hogar.

Por otro lado, Tinelli les preguntó si ya tienen elegido el nombre que le darán a la bebé. “No sé, me dijeron que hay una lista, yo no la vi la lista”, respondió él entre risas siendo muy precavido para no adelantar una noticia que Pampita había prometido dar una vez que nazca.

“¿Pero qué es, la lista de Scaloni? Me decís la lista de las postulantes”, redobló el conductor a lo que Moritán lanzó: “creo que Ángel (de Brito) sabe más que yo”.

Por su parte Ángel le advirtió: “Pampita le dice no lo digas, lo está amenazando desde acá”, pero Pampita se excusó: “lo vamos a quemar sino, va a empezar a opinar todo el mundo, mejor lo guardamos”.

“No son dos nombres, es uno solo, pero no sabemos cuál todavía”, finalizó Pampita señalando que será un nombre y cortito.