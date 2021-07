La Voz Argentina: participó el cuñado de un conocido conductor y estallaron las redes sociales

viernes, 9 de julio de 2021 15:09

Un verdadero revuelo se armó en las últimas horas en La Voz Argentina (Telefe) después de la participación de un joven. Sucedió en la noche de este jueves cuando hasta la pista llegó un hombre llamado Steban Ghorghor.

Cantando el tema “Always on my mind” de Elvis Presley no logró conquistar a los coachs sin embargo las redes sociales estallaron tras su actuación. Es que se trata del hermano de Nella, la pareja del Pelado López, ex CQC y actual conductor de Santo Sábado, por América.

El rosarino de 33 años no logró conquistar con su voz a ninguno de los miembros del jurado como son Lali Espósito, la Sole, Ricardo Montaner y Mau y Ricky. Sin embargo, al terminar la emisión del ciclo, muchos seguidores expresaron el malestar por haber sido elegido hasta instancia, pese a que no es delito ni tiene nada en contra ser "familiar de un famoso".

“Mi apellido es de Grecia, pasa por Siria y en algún momento cuando vienen acá se transforma un poco y quedó esto. La herencia incluye esto, que viene de mi papá que es músico y baterista. Descubrí que podía cantar a los doce años y sigo por ese camino. También me dedico a la informática y la música siempre estuvo al lado mio, más allá de que en algún momento se pueda alejar”, se presentó.

Hasta el certamen llegó acompañado de su hermana que expresó su afecto y lo alentó en todo momento. “Mi familia me dijo que la rompiera, veremos qué pasa”, expresó.

¨Pese a no recibir la aprobación del jurado, recibió elogios: “La verdad es que lo hiciste precioso, lo hiciste bien, tenés una hermosa voz. La elección de la canción es excelente, dirás ‘¿por qué m... no te diste vuelta?’ y la verdad es que me faltó ese factor sorpresa".

