¡Engañada!: a Lizy Tagliani le pidieron una foto y apareció en un afiche político

viernes, 9 de julio de 2021 00:06

Lizy Tagliani está muy dedicada a su carrera en la conducción en TV con "Trato hecho" y en radio con "Perros de la calle" además de prepararse para regresar al teatro y seguir adelante con sus estudios de Abogacía. Por eso, le sorprendió que la vincularan con candidaturas políticas y salió a desmentir ofrecimientos.

Pero este jueves compartió un afiche de propaganda en el que se la ve junto a un hombre. Destacó que la imagen es real pero que la engañaron, ya que pensó que era un fan pero en realidad, el propósito era otro. "ESTO ES MENTIRA... ese señor se sacó una foto conmigo en la puerta de la radio... no sé quien es el responsable pero es difícil llevar credibilidad mintiendo", dijo en un posteo en Instagram. En la imagen se lee "Partido Federal Almirante Brown. Un Almirante Brown que nos incluye a todos".

Sus seguidores le insistieron en que destaque lo que le pasó en su programa de radio y que hasta aplique en este caso, lo que aprendió en Abogacía.

Este martes, se conoció que Lizy Tagliani habría recibido una propuesta para ser candidata política y la actriz y conductora respondió en redes sociales.

Fue la periodista de espectáculos Laura Ubfal quien afirmó en su portal web: "la gente del Partido de Almirante Brown valora mucho a Lizy Tagliani y su amor por Adrogué. (...) Su infancia y adolescencia transcurrieron en esa ciudad, de la que guarda los mejores recuerdos. (...) Ahora la gente de la localidad, a través del Partido Federal, la invita a ser concejal municipal. Lo interesante de la propuesta es que para decidir convocarla invocan “su perfil honesto, solidario y con fuertes convicciones” para un partido que entre sus pilares tiene “la inclusión social y la diversidad”, por lo que la consideran “la candidata ideal”.

Ante el posteo de esta novedad en redes, Lizy reposteó a Laura y en Historias de Instagram destacó: "para hacer política hay que saber... yo no sé ni tres legisladores de corrido... Si algún día me dedico, me gustaría estar preparada".