Bronca en Twitter con los jurados de "La Voz Argentina" por sus disculpas "recurrentes"

viernes, 9 de julio de 2021 00:00

"La Voz Argentina" es el reality más visto en la TV argentina y en la etapa de las audiciones a ciegas hay participantes que cautivan no sólo con su talento sino con sus historia de vida. Pero algo que va marcando esta fase también es el pedido de disculpas del jurado.

Es que tras interpretaciones muy valoradas por el público, ni Ricardo Montaner ni Mau y Ricky, Lali Espósito ni Soledad Pastorutti giran su silla y los eligen para sus equipos. Tras una devolución de todo lo vituoso, viene el pedido de perdón y arrepentimiento por no haberlo hecho.

Este jueves, esas palabras fueron para Agostina Anbez que interpretó “Sin vergüenza” con una versión y voz potentes que dejaron huella. Tras no ser elegidas, llegaron las disculpas y en Twitter, los seguidores del programa expresaron que ese recurso está "cansando".

Así lo dejaron en claro sobre la devolución a la joven de 20 años, de la localidad bonaerense de Berazategui y con pasión por la música y la pintura:

En la voz argentina tienen menos oído musical, dejaron pasar a personas que cantaron mucho mejor que algunas que eligieron que bronca lpm pic.twitter.com/HaVUy48Dba — •uD835uDE49uD835uDE5EuD835uDE58uD835uDE64• (@niksdg23) July 9, 2021

Ya me está cansando ese jurado, con pedir disculpas no hacen nada #LaVozArgentina — uD835uDE70uD835uDE8DuD835uDE8DuD835uDE92uD835uDE8CuD835uDE9D uD835uDE86uD835uDE92uD835uDE9DuD835uDE91 uD835uDE70 uD835uDE7FuD835uDE8EuD835uDE97 (@vanebaigorria) July 9, 2021

que paja la voz, todo el tiempo diciendo AYYY PERDÓN POR NO DARME VUELTA que ganas de joder a los que no eligen #DrMilagro — lena (@fixingstarss) July 9, 2021

Yo soy más jurado que el jurado de La voz Argentina — uD835uDCDBuD835uDCB6uD835uDCC7uD835uDCBE (@lari_allende) July 9, 2021

Los discursos en la Voz Argentina zzzzzzzzzzzzzzz — Juan (@juanpablovba) July 9, 2021

que alguien le diga a los montaner que es la voz argentina y no terapia argentina — NicolásuD83EuDD21 (@Nico_mendez99) July 9, 2021

Regresa un clásico

Uno de los ciclos televisivos que supo mantener su permanencia en la televisión fue "El último pasajero". Entre el 2005 y 2009, Guido Kaczka lo llevó adelante y equipos de estudiantes de Secundaria competían para ganar su viaje de egresados a Bariloche.

Esta vez, el desafío será encarado por Zaira Nara y Nico Occhiato y también queda por descubrir qué premios otorgará el programa y cómo se organizará, debido a la incidencia de la pandemia de coronavirus que actualmente impide la realización de viajes de egresados en nuestro país.

El programa está pensado para el fin de semana en Telefe en el que funciona con éxito "Trato Hecho" con Lizy Tagliani al frente. Si bien se había afirmado que Paula Chaves sería parte de la conducción, no se confirmó ya que estaría de regreso en el set del reality "Bake Off Argentina", con el que el canal cerraría este año para no adelantar la nueva temporada de "Masterchef Celebrity".

Desde MTelevisión, afirmaron el reality conducido por Paula Chaves llegaría en el último trimestre de este año. Es que para esa fecha se despediría "La Voz Argentina", que comanda el prime time.

Ahora, es toda una intriga el jurado ya que Christophe Krywonis se desvinculó del canal para pasar a El Trece y Damián Betular tuvo un intenso trabajo en "Masterchef". Pamela Villar podría repetir en el ciclo. En tanto, en historias de Instagram, Paula ha manifestado varias veces que extraña el programa y que espera una vuelta "muy pronto".