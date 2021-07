La alegría de Gastón Dalmau por vacunarse y reencontrarse con su pareja

jueves, 8 de julio de 2021 12:05

Tras consagrarse ganador de la segunda temporada de Masterchef Celebrity Argentina, Gastón Dalmau regresó a Estados Unidos para reencontrarse con su pareja, el fotógrafo español José Navarro, y su pequeño perro Roger. Por eso, al arribar a aquel país, compartió las primeras imágenes donde dejó ver su gran alegría.

Después de declaraciones en las cocinas del reality, sobre su vida privada, el actor de 37 años reveló quién es el hombre que le robó el corazón, confirmando así que supo conformar una feliz familia con el joven en Los Ángeles. En aquel momento y tras ganar la competencia, Dalmau contó sus ganas de regresar a su casa y reencontrarse con ellos.

Y finalmente cumplió su deseo. Este miércoles, compartió las primeras imágenes de su llegada a Estados Unidos, donde también se vacunó contra el coronavirus. Posteriormente se mostró manejando un auto por una de las carreteras, donde a sonrisa no se le borró del rostro.

Si bien José no aparece en las imágenes, hay alguien que lo acompaña en el auto y filma mientras Gastón conduce. “Estoy feliz por lo que logré. Jamás me lo hubiera imaginado. Sentí el amor de la gente, descubrí a un nuevo público. Otros se habían quedado con un personaje. Ahora me conocieron a mí: me vieron enojarme, reírme, llorar. Me descubrieron. Acá no actué, no hice un personaje. El premio es llevarme el amor de la gente”, había reconocido en Teleshow.

“La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos”, agregó sobre el momento que tanto esperaba vivir.

Al levantar la copa de "Masterchef celebrity 2", le dedicó el triunfo a su amor que está en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde reside hace casi una década. "Levantelo que es suyo, Gastón". Tras hacerlo, el actor se emocionó hasta las lágrimas: "vale la pena, luchar, caerse, levantarse. Vale la pena. Yo no me animaba a estar en un reality, expuesto, así. Nunca en mi vida pensé en hacer un reality".