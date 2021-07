Confirmaron la dupla con la que "El último pasajero" llega a Telefe

jueves, 8 de julio de 2021 22:49

Uno de los ciclos televisivos que supo mantener su permanencia en la televisión fue "El último pasajero". Entre el 2005 y 2009, Guido Kaczka lo llevó adelante y equipos de estudiantes de Secundaria competían para ganar su viaje de egresados a Bariloche.

Esta vez, el desafío será encarado por Zaira Nara y Nico Occhiato y también queda por descubrir qué premios otorgará el programa y cómo se organizará, debido a la incidencia de la pandemia de coronavirus que actualmente impide la realización de viajes de egresados en nuestro país.

El programa está pensado para el fin de semana en Telefe en el que funciona con éxito "Trato Hecho" con Lizy Tagliani al frente. Si bien se había afirmado que Paula Chaves sería parte de la conducción, no se confirmó ya que estaría de regreso en el set del reality "Bake Off Argentina", con el que el canal cerraría este año para no adelantar la nueva temporada de "Masterchef Celebrity".

uD83DuDCA3LO ULTIMO

Zaira Nara Y Nico Occhiato Sera La Nueva Dupla Televisiva De Programa #ElÙltimoPasajero Sera Emitido Por @telefe pic.twitter.com/tZ4exr9oOa — RATING TREND | Siempre Juntos (@RatingsTrend) July 8, 2021

Desde MTelevisión, afirmaron el reality conducido por Paula Chaves llegaría en el último trimestre de este año. Es que para esa fecha se despediría "La Voz Argentina", que comanda el prime time.

Ahora, es toda una intriga el jurado ya que Christophe Krywonis se desvinculó del canal para pasar a El Trece y Damián Betular tuvo un intenso trabajo en "Masterchef". Pamela Villar podría repetir en el ciclo. En tanto, en historias de Instagram, Paula ha manifestado varias veces que extraña el programa y que espera una vuelta "muy pronto".