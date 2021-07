"Pronto se enterarán": Sol Pérez vuelve a la TV ¿con un reality?

miércoles, 7 de julio de 2021 00:00

Sol Pérez llegó a las semifinales de "Masterchef Celebrity 2" y fue la última en irse tras la competencia con Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau. Su regreso en el repechaje marcó un camino de progresos para ella y se fue por todo lo alto del reality. Ahora, prepara su regreso a la TV y dio algunas pistas.

Al responder preguntas de sus seguidores en Instagram, la conductora expresó: "tendría que estar estudiando pero estoy muerta. Esta fue una semana complicada de laburo; es una semana importante para tomar decisiones y estoy colapsada".

Sol dijo que volvería a un reality "depende de cual. Amé Masterchef con todo mi corazón así que creo que será muy difícil superar eso". Agregó que "muy pronto sabrán" en qué programa volverá a la televisión.

"Esta semana habrá noticias", señaló cuando le preguntaron sobre si al noticiero de Canal 26. La conductora y futura abogada sí afirmó que "volvería a trabajar un millón de veces con Telefe; la pasé bomba". ¿Será su nueva casa?

Antes de ser eliminada del reality, ella había reflejado lo mucho que aprendió en el reality.

"Estoy tan feliz de haber llegado hasta acá. Tan agradecida. Me esforcé mucho por mejorar. Por aprender. Por superarme. Creo que este programa me deja eso: Sol no bajes los brazos, siempre podés un poco más. No mires qué hace el de al lado. Fijate qué podés hacer para ser mejor vos. Mejor en lo que hacés. Mejor persona. Ojalá esto les sirva a muchos. Esforzate. Estudiá. No bajés los brazos. Siempre podés hacerlo mejor!", escribió en una historia de Instagram.

Después, en respuesta a sus seguidores, destacó que está muy sensible y que "me cuesta mucho disfrutar porque siempre estoy pensando en lo que va a venir. Mi tarea es aprender a disfrutar el momento".

Además, destacó que el programa mostró otro perfil suyo: "fue un laburo interno enorme, más allá que creo que la gente también pudo conocer cómo soy yo de verdad".