"Para hacer política...": Lizy Tagliani se refirió a una propuesta para ser candidata

miércoles, 7 de julio de 2021 00:00

Este martes, se conoció que Lizy Tagliani habría recibido una propuesta para ser candidata política y la actriz y conductora respondió en redes sociales.

Fue la periodista de espectáculos Laura Ubfal quien afirmó en su portal web: "la gente del Partido de Almirante Brown valora mucho a Lizy Tagliani y su amor por Adrogué. (...) Su infancia y adolescencia transcurrieron en esa ciudad, de la que guarda los mejores recuerdos. (...) Ahora la gente de la localidad, a través del Partido Federal, la invita a ser concejal municipal. Lo interesante de la propuesta es que para decidir convocarla invocan “su perfil honesto, solidario y con fuertes convicciones” para un partido que entre sus pilares tiene “la inclusión social y la diversidad”, por lo que la consideran “la candidata ideal”.

Ante el posteo de esta novedad en redes, Lizy reposteó a Laura y en Historias de Instagram destacó: "para hacer política hay que saber... yo no sé ni tres legisladores de corrido... Si algún día me dedico, me gustaría estar preparada".

Tras un 2020 muy difícil por la incidencia del coronavirus, la muerte de su gran amiga Floppy Cucu y el adiós repentino de la TV, Lizy Tagliani regresó con todo. Este año se ganó a la audiencia de Telefe con "El Precio Justo" y se sumó a "Perros de la calle" en la radio. A la par, siguió con sus estudios universitarios ya que lo que anhela es recibirse de abogada.

A fines de junio compartió una alegría inmensa. "Ya preparada para rendir Sociología... Si me saco al menos 5 ya promocioné todas las de este cuatrimestre, vammmmooooo", anunciaba frente a la compu en el momento decisivo.

A las 22 hs. dio la gran, gran noticia: "Listo, aprobada Sociología. Qué alegría (7)". La actriz ya está lista para encarar el próximo cuatrimestre con todo, en busca de su ansiado título. Sus fans destacaron su constancia para seguir estudiando, en medio de largas jornadas de trabajo.

Gracias también al apoyo de su novio Leo Alturria, la conductora se las arregla para estudiar y contagia entusiasmo a sus seguidores para que no renuncien a estudiar.