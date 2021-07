Mar Tarrés hizo un fuerte descargo tras renunciar a La Academia y Tinelli dijo que quiere volver

martes, 6 de julio de 2021 00:00

En 48 horas, la pelea de Mar Tarrés con su coach Judith Kovalovsky se convirtió en un verdadero culebrón. La influencer renunció a La Academia asegurando que "no aguantaba más" y lanzó una serie de acusaciones.

Del otro lado recibió la misma artillería e incluso amenazó con ir a la justicia. Pero nada quedó ahí, Tarrés publicó este lunes en la tarde un fuerte posteo en Instagram haciendo un descargo y dijo que su ex coach "salió a inventar que fue despedida y la prensa" la atacó a ella. Luego estas palabras las borró de su cuenta en Instagram, aunque las capturas ya fueron realizadas y el portal de Caras lo compartió.

Horas después, Marcelo Tinelli contó en el inicio de ShowMatch La Academia: "esta mañana renunció, me dejó 8 ó 10 audios en el Instagram, Mar Tarrés renunció al certamen”.

Después agregó: “Y me acaban de avisar que llamó Mar Tarrés recién que pide volver. Señoras y señores, no sabemos, no sé si tenemos a los 19 mejores, pueden ser los 18”.

El descargo de Mar Tarrés que luego borró

"El viernes yo había hablado con la producción y se aclaró que ni ella ni yo nos íbamos a quedar sin trabajo. Pero al otro día ella salió a inventar que fue despedida y la prensa salió a atacarme a mi. De verdad es para mi es muy triste todo esto. Yo no soy así", comenzó la artista.

Luego agregó: "Me aguanté y me callé muchas cosas para que ninguna de las dos perdamos el trabajo . Todo arreglado ya saben que esa noticia no era cierta! Gracias a todos los que me bancaron los quiero mucho".

Junto a este posteo publicó una imagen con texto blanco y fondo negro en donde se podía leer: "Me acabo de enterar por la producción que a mi ex coach jamás la dejaron sin trabajo. Que le dijeron que ella iba a estar con una nueva preja que va a entrar. Se ve que ella inventó que se quedó sin trabajo para que toda la prensa me ataque a mi y lo logró. La felicito fui agredida todo el finde semana. Pero tranquilos ella sigue en La Academia. Solo fue una más de sus artimanias para..."