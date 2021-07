La dura internación de Mercedes Ninci: debe permanecer en una incómoda posición

martes, 6 de julio de 2021 10:55

Días atrás, la periodista Mercedes Ninci sufrió una descompensación al aire y debió ser internada. Todo ocurrió en "Lo de Mariana", cuando presentaba un informe de barrios carenciados del conurbano y ella se descompuso.

“Me pone mal tanta pobreza, perdón. Los que recorremos las villas... la Villa Itatí es tremendo. Que les pase algo a esta gente tan honesta y tan laburante. No podemos seguir así, si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene no podemos seguir adelante. Ya estoy harta de lo descartable y la gente de esta villa es descartable”, dijo conmovida al ver las imágenes.

Sin embargo eso no fue todo. Este martes en Los Ángeles de la Mañana, Pía Shaw reveló: "Ella el fin de semana empieza con dolores muy fuertes, la internan y ayer yo le escribo al mediodía me responde a la noche muy tarde, yo no lo sabía, estuvo en terapia intensiva te lo cuenta ella de esta manera: 'me sacaron de terapia intensiva y estoy en una habitación común'", dijo la panelista y agregó: "ella me cuenta que tiene una cefalea en estallido secundario a probable síndrome de vasoconstricción".

En ese momento, Ángel de Brito contó que Ninci reveló que al momento de sufrir la descompensación pensó que estaba sufriendo un ACV. "Fue cuando quedó en el piso y la llevaron rápidamente a atenderla", subrayó el conductor.

En ese caso, Pía compartió en el piso otro audio que la periodista le envió desde su internación. “Estoy media destruida porque tengo que estar acostada con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dijeron que es curable al ciento por ciento, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me estalló la cabeza. Estoy desesperada por trabajar”, señaló Mercedes.

Ante esto, De Brito cerró: "Lo que también me contó Mercedes fue eso, que le pidieron reposo de manera horizontal porque ella entendió al principio que lo podía hacer sentada en la cama o en la mesa, pero no fue así".