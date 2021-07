El "Chato" Prada le propuso matrimonio a Lourdes Sánchez en Mendoza

martes, 6 de julio de 2021 13:11

Tras 12 años de relación y un hijo en común el "Chato" Prada aprovechó un viaje con Lourdes Sánchez a Mendoza y se animó a hacer una propuesta de casamiento que él mismo escribió en redes sociales. Sin embargo, hubo dudas sobre la veracidad del pedido y hasta la respuesta de Lourdes no fue la esperada.

El productor y mano derecha de Marcelo Tinelli posteó el mensaje en una foto en la que se los ve juntos frente a la montaña y sonriendo a la cámara, en unas cortas vacaciones que ambos decidieron tomarse.

"Nos casamos? @lourdesanchezok", sorprendió a todos sus seguidores el Chato. Todos creían que Lourdes le respondería que si de inmediato, pero no sucedió eso. La bailarina respondió: "¿Tengo que contestar ya?".

Tras leer el posteo, muchos se emocionaron con la pregunta del productor mientras que otros creyeron que se trató de una nueva campaña publicitaria, como ya lo hicieron tiempo atrás por el día de los enamorados. Sin embargo, Lourdes sembró las sospechas de sus seguidores cuando compartió una foto de un anillo en su dedo y escribió: "Al fin pude dar el sí".

Ante la sorpresiva publicación de la bailarina, muchos de sus seguidores se pronunciaron con fuertes mensajes e intrigas que buscaron saber más sobre el supuesto casamiento.

"Me siento estafada", aseguró una mujer debajo del video que la bailarina compartió en sus redes sociales mostrando "el falso casamiento". "¿Se casaron o no? Se me hace que me estafaron", sentenció en el mismo sentido otra mujer indignada.