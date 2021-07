María O'Donnell, indignada: "jamás pensé en escribir un libro sobre Masterchef Celebrity"

lunes, 5 de julio de 2021 21:07

“Te agradezco mucho, pero no. Mirá, para mí MasterChef terminó y terminó, no quiero seguir haciendo nada alrededor de eso. Gracias”. Esas palabras dirigió María O'Donnell en un mensaje de audio a Rodrigo Lussich, cuando el periodista le pidió una nota para hablar en Intrusos.

Sin embargo ella se negó y eso dio pie a un gran revuelo que se armó posteriormente. Las especulaciones se cruzaron sobre la posibilidad de que ella se haya arrepentido de haber participado del reality (en el cual llegó hasta los cuartos de final).

En la tarde de este lunes, O'Donnell publicó una serie de posteos en las redes sociales donde salió a hablar de estos rumores y mandó un mensaje de manera contundente.

El primero lo hizo en Twitter donde publicó: "aclaro que no tengo ningún arrepentimiento por haber participado en @MasterChefAR, al contrario, la pasé increíble. Lo único que no quise fue dar una nota en un programa de espectáculos para hablar de eso simplemente, porque el programa ya terminó". En este posteo lo arrobó a Rodrigo Lussich.

Pero el descargo no quedó ahí. Luego ese posteo lo compartió en su cuenta de Instagram donde publicó: "Por las dudas... aclaro por acá también: disfruté de haber participado de @masterchefargentina de punta a punta, y jamás pensé en escribir un libro sobre el programa, tan sólo un breve decálogo de consejos para futuros y futuras participantes, como conté al aire, casi como un chiste. Me parece raro tener que desmentir aquello que nunca dije, pero como la interpretación es libre, me pareció conveniente aclarar".