Levantaron el programa de Mariana Fabbiani y ella compartió un llamativo mensaje en sus redes

domingo, 4 de julio de 2021 20:45

La conductora posteó un fuerte mensaje que atribuye a la poeta Alejandra Pizarnik y lo cerró con el hashtag #TeLaDejoPicando.

El mensaje dice: “Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”.

Mariana Fabbiani anunció el pasado viernes que su ciclo, cuyo debut se había producido hace un poco más de dos meses, llegaba a su fin el 9 de julio. La conductora de Lo de Mariana (El Trece) contó en las redes: “Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, Lo de Mariana termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”.

El canal decidió reponer la grilla tal cual estaba antes del estreno de Fabbiani. El Trece había sacado del aire Nosotros a la mañana y había cambiado de horario a Los ángeles de la mañana. Ahora el programa del Pollo Álvarez volverá y LAM retomará su horario anterior, según anunció Ángel de Brito en sus redes.