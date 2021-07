Una famosa habló de su encuentro con OVNI's: "estuve muchas veces con estos hermanos"

sábado, 31 de julio de 2021 09:35

Hace pocos días se conoció que extrañas luces fueron avistadas sobre el Cerro Uritorco, en Córdoba, donde inmediatamente medios nacionales y locales llegaron hasta el lugar y se hicieron eco de lo que podía estar pasando. Como ya es habitual, incluso en la ciudad de Capilla del Monte, situada al pie del imponente cerro, que se caracteriza por ofrecer ese atractivo, las luces llamaron la atención de los curiosos sobre los Objetos Voladores No Identificados -OVNI's-.

En este escenario una famosa del mundo del espectáculo argentino compartió una foto de la novedad que en estos días tiene en alerta a todos en Punilla, y reveló que no es la primera vez que mantiene encuentros cercanos con los "hermanos" que estarían visitando la Tierra.

"No lo tomen a broma. Estuve muchas veces con estos hermanos. Hace años que vengo contando. Ya están más cerca", escribió la famosa cantante, Patricia Sosa, junto a una foto de su televisor cuando transmitían la noticia que en pocas horas se volvió nacional.

"No es broma… es realidad y el que se ría, es su problema. El más allá está más acá. Cada vez más…", agregó la artista segura de sus experiencias y de la llegada de los OVNI's a este planeta. En reiteradas oportunidades, Sosa contó sus visitas al cerro Uritorco y su avistaje de luces que la sorprendieron y emocionaron desde lo más profundo.

En este escenario, en la primera temporada de MasterChef Celebrity, había revelado que su decisión de volverse vegetariana había comenzado en uno de esos avistajes en Córdoba, cuando le recomendaron que debería dejar de comer carne por una presunta toxina que inhibe la telepatía.

"Empecé a ser vegetariana hace más de 25 años cuando tuve un avistaje de naves. Yo iba con una guía contactada y dos amigas más. Subimos al cerro como a las 12 de la noche, empezamos a escalar, y a las 2 de la mañana, unas luces nos empezaron a seguir. Eran luces, no platos voladores", reveló la artista

Sobre aquella experiencia, agregó: "Me paré y cante, y sonaba como un estudio de grabación por la naturaleza. Y, de repente, como si quince autos te prenden los focos, vinieron y aparecieron muchas naves. De una grande salían dos más chicas. Eso era la absoluta certeza de que convivimos con gente de otro plano, no planetas. Entonces la señora, la contactada, me dice: 'debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía".

"Yo ni bolilla a lo que me había dicho la señora. No pude. No es 'no quiero'... no pude. No me llegaba el tenedor a la boca. No pude. Era un mandato, y nunca más comí", finalizó.