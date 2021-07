Cachete Sierra contó intimidades con su bailarina: "Fue en casa, en el lavadero"

sábado, 31 de julio de 2021 00:00

El beso en medio de la pista de ShowMatch La Academia, entre Agustín "Cachete" Sierra y su bailarina, Fiorella Giménez, confirmó que ambos iniciaron una relación y terminaron el tiempo de negar cualquier especulación que se hacía sobre ellos. Sin embargo, el actor y bailarín fue un poco más y de visita en La Previa de La Academia, reveló intimidades de ambos.

En el programa, Cachete afirmó estar en un relación con Fiorella y contó como fue el primer acercamiento entre ambos. “Acá está él, enamorado y feliz”, anunció Lizardo Ponce, antes de que el actor contara dónde tuvieron el primer beso: “Fue en casa, en el lavadero, después de sacar la ropa. Saqué la ropa y me la encontré ahí”. “¿Ella arriba del lavarropas?”, bromearon, sobre escenario del beso. “No, no, pará”, los frenó Sierra.

Ni lerda ni perezosa, Lourdes Sánchez intentó conocer más detalles de la relación amorosa de la pareja y sin pelos en la lengua, le dijo a la cara: “A mí me interesa saber cuál fue el ritmo bisagra en el que pensaste que no podías verla solamente como una compañera de baile”. De inmediato, Sierra no tardó en responder.

“En realidad me gusta desde el día uno. Nos pusimos a ensayar y al toque ya hubo química. Trabajamos la sensualidad, un montón de miradas, gestos. Bailando te rozas mucho, hay miradas, todo muy cercano (...) Tratamos de aguantarlo y de estar concentrados en lo que hacíamos para no confundir las cosas”, argumentó.

Y aclaró: “Creo que, de alguna manera, los dos dimos un pasito adelante. Yo me regalé un par de veces en las que no pasó nada”. Al final, Sierra señaló el motivo por el que se besaron en vivo, en el reality: “Porque apareció la ahijada de Fiorella y lo pidió. Nada más que por eso”.