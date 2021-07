"No me gusta que me miren en silencio”, dijo Sol Pérez tras el lance del Chato Prada

viernes, 30 de julio de 2021 15:31

Este viernes en Nosotros a la Mañana (El Trece) se vivió una situación inesperada en medio del programa. Sucedió cuando el Chato Prada le mandó un mensaje a El Pollo Álvarez y dejó a todos helados pero especialmente a Sol Pérez.

"La pongo Chato, quién te gusta para el Bailando de acá? y me contesta Sol, Sol Pérez", lanzó el conductor ante la sorpresa principalmente de la panelista y con el graff de Último Momento.

La rubia lanzó que eso le "mete presión". "Es un programa que me gusta, lo consumo, me divierte. Podría ser. Vamos a pensar. No me gusta que me miren en silencio”, señaló Sol entre risas a lo que Álvarez le dijo "estamos viendo si cerramos".

Después él aclaró que la quiere no como invitada sino como figura. Posteriormente la invitó: podemos ver si hacemos un ocho, si mostramos algo de baile".

En ese momento Pérez mostró sus dotes bailando y reconoció: “no tengo talento para el baile, pero ellos ya lo saben”. Al ver cómo se movía, el conductor le preguntó con quién se sentía cómoda para bailar y ella sin vueltas contestó "con cualquiera" mientras mostraba unos pasos con Gastón Marotte.