Karina, La Princesita: "estamos sufriendo todos por el caño”

viernes, 30 de julio de 2021 15:15

"Estamos sufriendo todos por el caño". Así lo aseguró Karina "La Princesita" después de quedar envuelta en una serie de entredichos por una broma que hizo y que fue utilizada para las críticas en las redes sociales.

La cantante se refirió a las palabras que ella vertió sobre las lesiones que se están dando una seguida de otra entre los concursantes de La Academia 2021. Es que varios de los participantes expresaron estar lesionados y no participarán de esta ronda de baile, en su lugar habrán reemplazantes, entre ellos Jujuy Jiménez y Débora Plager.

“Es como un Mundial porque nos tocaron bailarines profesionales", comenzó expresando la bailarina en Los Ángeles de la Mañana, LAM. Luego señaló que se propuso pasar esta instancia del Súper Duelo divirtiéndose, por más que no queden. "Además con un compañero brasileño que nunca bailó cuarteto. Terminamos la coreo y dijimos que la pasamos bien pase lo que pase. Estamos muy contentos doblemente”, expresó.

Por otro lado, se refirió a los chistes que hizo aseguró que los expresó "sin saber". "Cuando me fui de acá le dije a Jujuy que lo dije en chiste sin poner en duda la lesión de ella. Lo dije porque no me sale el caño. Me pareció que, más allá del problema de salud, zafar del caño es lo mejor que te puede pasar", señaló.

Por último, se refirió a Débora Plager, quien Ángel de Britos puso en duda su lesión: "la adoro, me encantaría que bailarinas profesionales nos reemplacen a todos". La periodista será reemplazada por Noelia Marzol para quien Karina "la rompe". "No quiero que me pase nada, pero me encantaría tener un reemplazo a mí también. No por tirarle mala onda a mi compañero si no porque a mí no me sale. Ojalá valoren a los que nos quedamos y no fuimos reemplazados y tratamos de hacer lo que podemos”, pidió.

Finalmente reconoció: "la verdad es que estamos sufriendo todos por el caño”.