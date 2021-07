El coronavirus afectó a las batallas en "La Voz Argentina"

viernes, 30 de julio de 2021 00:00

Comenzaron las batallas en "La Voz Argentina" y en su segunda jornada hubo cambios en una de las performances porque uno de los cantantes se contagió de coronavirus.

Se trata de Hugo Ruiz que no pudo concretar su batalla con Querubín Ayarde y por ende, se generó un trío en el que Lali debía elegir a dos de los intérpretes para que siguieran en competencia.

"Le mandamos un beso enorme a Huguito. Te lo mandamos todo el equipo de La Voz y mucho cariño", destacó Lali, mirando a cámara.

"Cuando llegué a Buenos Aires, me enteré que estaba internado y que me cambiaban de batalla. Fue fuerte porque no sabía cómo estaba Hugo. Le mandé mensajes y me dejó más tranquilo porque estaba, dentro de todo, bien", contó Querubín.

Hernán Lemos, Milagros Sendot y Querubín, del team Lali, tuvieron que trabajar juntos para la performance de "Oración del remanso" y se lucieron en la interpretación. Una vez recuperado, Hugo tendrá su chance.

El reality atraviesa una semana de cambios. Este martes, los jurados de "La Voz Argentina", el exitoso reality musical de Telefe completaron sus equipos de 24 participantes y con ello, cerraron la etapa de audiciones a ciegas.

Mau y Ricky Montaner se volcaron a Twitter para hacer una particular revelación: "Mañana nos cambiamos de ropa @LaVozArgentina". Es que una de las críticas al formato del programa fue que los jurados estuvieron desde el inicio de esta etapa con el mismo vestuario y, lejos de molestarse, hasta hicieron bromas al respecto en el mismo programa.

"Tengo que coserle las mostacillas a esta campera todos los días", señaló Lali Espósito en la emisión de este martes. "Ni hablar del "perfume" que tenemos", agregó Soledad Pastorutti.

Lo cierto es que ahora se verán los entrenamientos con los coaches invitados de cada equipo y las batallas en las que se darán los esperados "robos" entre los jurados para quedarse con los mejores cantantes.