Özge Özpirinçci, protagonista de "Fuerza de Mujer", sorprendió con una noticia "bomba"

miércoles, 28 de julio de 2021 14:18

Özge Özpirinçci, la entrañable Bahar de "Fuerza de Mujer", está lista para dar un gran salto y lo compartió con sus seguidores.

La primera producción nacional de BluTV, la nueva serie 'First and Last', que reunió a Özge Özpirinçci y Salih Bademci. El dúo, que había estado en el set durante un tiempo para filmar la serie, a menudo compartía los avances de su trabajo en las redes sociales.

Ambos dieron la buena noticia de la fecha de emisión de la serie a sus seguidores. Anunciaron en Instagram que su serie llegará a las pantallas el 18 de agosto. Ambos obviamente están muy emocionados y compartieron su entusiasmo con sus fanáticos al publicar el póster de la serie en sus cuentas de redes sociales.

La serie trata sobre las historias de amor de 10 años de Deniz y Baris, quienes comenzaron a tener una relación a una edad temprana. El guión de "First and Last" dirigido por Cem Karci, quien dirigió producciones como "Sweet Little Liars", "Song of Life", "Hercai" y "Red Room", fue escrito por Hakan Bonomo, quien tiene su firma en proyectos como "Amor inconcluso" y "Palabra".

Los fanáticos del dúo esperan ansiosamente 'First and Last', una historia de amor impactante y poderosa.

Tanto para este proyecto como para "Fuerza de Mujer", la actriz no duda en sumergirse en cambios de look. Fuerza de Mujer, Mujer o Kadin, plasmó la historia de lucha de una joven madre por criar sola a sus 2 hijos, en un marco de pobreza y muchos sacrificios.

Bahar (Özge Özpirinçci) atravesó difíciles momentos para darle lo mejor a sus hijos Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil), desde el engaño del hombre que amaba y creía muerto hasta la agresión ilimitada de su media hermana, Sirin (Seray Kaya).

Pero ahora todo forma parte del pasado y su alegría transcurre con el boom de su libro autobiográfico, editado con ayuda de su amiga Fazilet (Hümeyra). De la mano de esto se producen grandes modificaciones en su perfil.

La novela transita su final y en este trayecto, los seguidores verán los increíbles cambios que tuvo Bahar en su aspecto físico. La joven madre, que se caracterizó por tener una apariencia deslineada en toda la ficción, ahora hará un rotundo giro que dará lugar 100% a su belleza.

En el tramo final de la novela, Bahar no solo se convirtió en famosa por este libro sino que además recibió la propuesta más deseada: de casamiento de Arif (Feyyaz Duman). De la mano de todo esto, se la verá con varios look que sorprenderá a todos. Cabello suelto y modelado, semi-recogido o todo atado.

Cada uno de estos cambios van de la mano de situaciones hermosas que le tocará pasar y que llevarán a la audiencia a emocionarse.