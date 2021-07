"No sé si tenga un showman oculto", confesó Damián Betular

miércoles, 28 de julio de 2021 19:31

"No deja de sorprenderme cuando salgo a la calle el alcance que ha tenido el programa". Con esas palabras Damián Betular aseguró a Télam que aún se sorprende por el éxito de "MasterChef Celebrity". El formato televisivo de éxito mundial, al que le sumaron personalidades famosas argentinas de diversas procedencias, se convirtió en lo más visto de 2020 y su segunda edición será, acaso junto a la nueva temporada de "La Voz Argentina", uno de los grandes sucesos de la TV de 2021.

"No sé si tenga un showman oculto -se sinceró- pero creo que en esta segunda edición me olvidé de las cámaras y fui yo realmente: me sentía en mi cocina, charlando con mis amigos Germán y Donato, y eso se vio, al igual que la empatía y el sentimiento genuino, frente a lo que estaba pasando".

Ahora, a poco más de un mes del final del ciclo que sumó para Telefe picos de 29.1 puntos de rating, los cocineros más estelares de la pantalla argentina se enfrentarán en "Manos arriba, chef!". Será semanalmente haciendo equipo con un principiante al que deberán ayudar a preparar una receta sin usar sus manos.

A Betular y Martitegui los une un pasado "rencoroso". Es que Betular recordó en la primera edición de "Masterchef Celebrity" que Germán no le dio trabajo en un restaurant y, vueltas de la vida mediante, se reencontraron en un programa de TV. El pase de facturas sigue hasta hoy que "Tegui" habló del episodio en "Flor de Equipo", en Telefe.

"No nos conocíamos. Estamos hablando del 2005 cuando trabajaba en el restaurant "Casa Cruz", dijo Germán, al ser sometido al cuestionario de las "Preguntas saborizadas". "¿Y él (Betular) qué hizo? ¿Se postuló, fue y te pidió trabajo, te llevó el CV?", indagó Flor.

Entre risas, confesó: "yo ni me acuerdo de Damián. Él cuenta, dice, qué se yo pero no me acuerdo. Ahora, lo tenemos como un juego". "Eso es peor", acotaron en el estudio al unísono.

"Lo que pasó, pasó por algo. A lo mejor, Damián no tenía la carrera que ha tenido. El destino hace las cosas por alguna razón", se atajó Tegui. Sobre trabajar juntos, hoy la realidad es otra: "siempre estamos pensando en hacer algo juntos, cocinar juntos. El sábado próximo vamos a cocinar juntos, de hecho, en un centro de esquí en Villa La Angostura".

Dios los cría...