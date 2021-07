"Ni me acuerdo de Betular": Germán Martitegui, lapidario con su compañero de reality

miércoles, 28 de julio de 2021 15:12

Si hay algo que caracteriza a Germán Martitegui es que no la "caretea". Con su fuerte impronta, se ganó el respeto y el cariño de los participantes de "Masterchef Celebrity" y ahora, se prepara para estrenar en Paramount Plus el reality "Manos arriba Chef", el 29 de julio, con sus compañeros Donato De Santis y Damián Betular.

Con el reconocido pastelero los une un pasado "rencoroso". Es que Betular recordó en la primera edición de "Masterchef Celebrity" que Germán no le dio trabajo en un restaurant y, vueltas de la vida mediante, se reencontraron en un programa de TV. El pase de facturas sigue hasta hoy que "Tegui" habló del episodio en "Flor de Equipo", en Telefe.

"No nos conocíamos. Estamos hablando del 2005 cuando trabajaba en el restaurant "Casa Cruz", dijo Germán, al ser sometido al cuestionario de las "Preguntas saborizadas". "¿Y él (Betular) qué hizo? ¿Se postuló, fue y te pidió trabajo, te llevó el CV?", indagó Flor.

Entre risas, confesó: "yo ni me acuerdo de Damián. Él cuenta, dice, qué se yo pero no me acuerdo. Ahora, lo tenemos como un juego". "Eso es peor", acotaron en el estudio al unísono.

"Lo que pasó, pasó por algo. A lo mejor, Damián no tenía la carrera que ha tenido. El destino hace las cosas por alguna razón", se atajó Tegui. Sobre trabajar juntos, hoy la realidad es otra: "siempre estamos pensando en hacer algo juntos, cocinar juntos. El sábado próximo vamos a cocinar juntos, de hecho, en un centro de esquí en Villa La Angostura".

Dios los cría...